Carlos Manzur: ‘No queremos correr riesgos’

La principal interrogante tras la sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es si Byron Castillo será convocado o no a la Selección ecuatoriana que participará en el Mundial de Qatar desde el 20 de noviembre del 2022.

El vicepresidente de la FEF se pronunció. En entrevista para Radio Caravana Carlos Manzur aseguró que realizan los análisis correspondientes para determinar si Castillo debe o no ser convocado por el técnico Gustavo Alfaro.

“La posición de los dirigentes o el deber de los dirigentes es poder decirle al técnico si lo puede llevar o no”, dijo Manzur. Y precisó: “Si lo lleva o no es decisión de él”.

Sin embargo, el dirigente fue enfático en decir que no quiere que la Selección corra riesgos. “En mi visión personal no queremos correr riesgos”, sentenció.

“Si la Federación decide que el jugador no puede ir por el análisis que está haciendo, entonces no puede ser convocado por el director técnico. Pero si decimos que sí puede ir y el técnico decide no llevarlo, también tenemos que respetarlo”, argumentó Manzur.

La lista definitiva de los 26 jugadores que viajarán al Mundial con Ecuador se conocerá el lunes 14 de noviembre. Aunque se ha oficializado que el primer convocado para La Tri es el lateral derecho, Angelo preciado.

Ecuador es parte del grupo A del Mundial y disputará su primer encuentro el domingo 20 de noviembre frente al anfitrión de la Copa del Mundo.

