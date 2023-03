Caso Robalino: tres años en la impunidad

Han pasado casi tres años desde que Christian Robalino falleció en un accidente de tránsito y el responsable aún no tiene sentencia. Ahora, la familia de Robalino pide que se haga justicia para que este caso no quede en la impunidad.

El accidente en el que Robalino perdió la vida fue el 23 de mayo de 2020, en la vía Intervalles, en el sector de Guangopolo. Según investigaciones del caso, el causante del siniestro se estaba fugando de un control policial por no contar con sus documentos en el momento en el que impactó contra el vehículo de Christian Robalino.

La familia de Christian Robalino, de 40 años, asegura que el causante del accidente estaba también manejando a exceso de velocidad, a “cerca de 80-90 kilómetros”. Robalino dejó en la orfandad a dos niñas.

El proceso judicial

Familiares y amigos de Christian Robalino dicen que a pesar de que se han presentado varias pruebas contundentes a la jueza, a ella “no le interesa nada”. En 2022, la Corte Constitucional ratificó una sentencia de 12 meses con privación de libertad en contra del causante del accidente.

Sin embargo, Nelson Robalino, padre de Christian, dice que el hombre “no ha pasado ni un minuto en la cárcel”. Ahora, la familia ha sido notificada que el causante del accidente pidió la suspensión condicional de la pena. Temen que el caso quede en la impunidad.

Amigos de Christian Robalino creen que “la jueza que está llevando el caso está metiendo la mano directamente”. Debido a sus suposiciones, la familia del fallecido incluso ha denunciado a la jueza e interpuesto quejas en el Consejo de la Judicatura. Pero no han recibido ninguna respuesta.

“Aquí favorecen a los asesinos, a los criminales, a los corruptos pero no hay justicia para el que verdaderamente necesita”, dice Sonia Fernández, madre de Robalino. La mujer cuenta que durante casi tres años no ha encontrado ningún consuelo y se ha sentido impotente por no poder hacer nada. Lo único que pide ahora es que el caso no quede impune.

El próximo 28 de marzo de 2023, hay una audiencia en el Complejo Judicial de Rumiñahui. Familiares de Christian Robalino solicitan que se revise el proceso y que las autoridades competentes actúen conforme a lo que la ley establece.

