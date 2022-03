Champions League: Así quedó el sorteo de partidos para cuartos de final

Este viernes el mundo del fútbol se paralizó para revisar el sorteo de los cuartos de final de la Champions League. La suerte determinó estos cruces.

Si bien es cierto, los clasificados a estas instancias son los habituales y poderosos animadores, no es menos cierto que los cruces resultan atractivos.

Destacan el partido entre Chelsea (defensor del título) contra el Real Madrid y el Manchester City frente al Atlético de Madrid.

Los ganadores de esas dos eliminatorias serán luego rivales en semifinales, según decidió igualmente el sorteo efectuado en Nyon (Suiza).

Por otra parte, la siguente semifinal de la Champions League medirá a los ganadores de los otros dos cuartos de final.

Aquí aparecen Benfica de Portugal ante Liverpool de Inglaterra y Villarreal de España medirá al poderoso Bayern Múnich alemán.

La ida de los cuartos está programada para los días 5 y 6 de abril; mientras que la vuelta tendrá lugar una semana más tarde, los días 12 y 13 del mismo mes.

The quarter-finals are set! ✔️



What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy