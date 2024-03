Informe de riesgo, envío de casos a Quito, juicio político a la Fiscal y la candidatura de Hugo G, a la Presidencia de la Corte Provincial de Guayas son parte de los temas en los chats difundidos del caso Purga, este martes 12 de marzo del 2024.

La Fiscalía General del Estado publicó las primeras conversaciones, donde la protagonista es Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis y cuyos vínculos en esta investigación surge de su cargo como analista de Comunicación en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Informe de riesgo de Fabiola Gallardo

En el primer chat se muestra una conversación entre Salazar y María José C., secretaria de despacho del Ministerio del Interior, con fecha de octubre del 2023. Aquí se solicita que se realice un informe de gestión de riesgo de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial con el objetivo de «sustentar» la asignación de escoltas policiales de Gallardo.

La siguiente conversación revela el interés de Salazar para que no sean relacionados con «Joha» a través de fotografías. Este chat lo mantuvo con un hombre identificado como «Diego«, quien sería novio de «Jus».

Salazar también mantuvo una serie de mensajes con «Erick Blum«, identificado por la Fiscalía como el «hijo de Blum Sala Laboral». En este chat, ella le dice que es presidenta de la Fundación Renova y le solicita ayuda para culminar con trámites necesarios para que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) considere a la fundación en la entrega de donaciones.

Candidatura de Hugo G., expresidente de la Corte Provincial del Guayas

En otro de los documentos de las conversaciones de Mayra Salazar se lee mensajes para distribuir un video en el que se anunció la candidatura del juez Hugo G. para la Presidencia de la Corte Provincial de Guayas. Y también se coordina la entrega de agendas con el logo del magistrado.

Durante el diálogo se evidencia una cercanía de Salazar con Hugo C., quien renunció el 8 de marzo a su cargo en el organismo, para elaborar su campaña. No obstante, la asesora de comunicación le recalca que no los pueden vincular.

Juicio político a la fiscal Diana Salazar

En una de las conversaciones difundidas parece un chat grupal de Salazar con Ronald C., Fabiola G., Johan M., Guillermo V., “Jueza Andrea Patiño”, “Marcela Ortega Amiga de Fg”, “Bryan Asistente FG” y “Fg 73”. Durante el intercambio de mensajes se trata la solicitud de juicio político contra la Fiscal general del Estado.

En el transcurso de la conversación se destaca que sin el apoyo de RC (Revolución Ciudadana) no se podrá llevar a cabo el proceso. «Si me apoyas con Diana yo te apoyo acá. Así de simple», se lee en un mensaje de Ronald C.

Conversaciones con juez, compras y desbloqueo de vehículo…

En los documentos de la Fiscalía también constan los chat con Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas que se encuentra detenida en Quito. Aquí Mayra Salazar solicita a Gallardo que converse con el juez Henry T. para evitar que se conecte a una audiencia para lo cual “organiza una reunión en su despacho”.

Además, hablan sobre la compra de computadoras, para lo cual la expresidenta de la Corte señala que “pedirá colaboración”, y sobre el desbloqueo de un vehículo a través de un juez de Santa Elena.

Envío de caso a Quito

Fernando R. y David C., enviado por “Bello” (Daniel Salcedo), son otras de las personas con las que Salazar mantuvo conversaciones relacionadas a las irregularidades que se investiga en el caso Purga.

Según consta en los chats publicados por la Fiscalía, Fernando R. solicitó a Mayra S. una cita con Fabiola Gallardo para pedirle que envíe un caso a Quito y que le haga acuerdo a Gallardo de una audiencia de acción constitucional de protección.

Mientras que con David C. le escribe dos veces más de parte de “Bello” para que le consiga un parqueadero en la zona de los jueces de la Corte Nacional y para el retiro de unas entradas.

Los chats completos se pueden revisar en https://www.fiscalia.gob.ec/chats-caso-purga/

