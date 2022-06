Una reconciliación entre Chris Rock y Will Smith no se verá en las próximas semanas. Tal parece que el comediante no está interesado en hablar con el actor, a pesar del pedido de Jada Pinkett-Smith, esposa del Will, luego de la polémica bofetada de los Óscar 2022.

En su programa de internet llamado ‘Red Table Talk’, Jada dijo: “Mi más profunda esperanza es que estos dos hombres inteligentes y capaces tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse”. Y añadió: “con el estado del mundo actual, los necesitamos a ambos. Y todos nos necesitamos mutuamente más que nunca”.

Video/ABC7. Jada Pinkett Smith habla por primera vez sobre la bofetada de los Oscars entre Will Smith y Chris Rock.

Estas palabras se quedaron muy lejos de conmover a Chris Rock, ya que una fuente cercada del comediante, citada en el medio ET, asegura que “no le interesa” la petición de Jada. Precisa que a Rock no le interesan los ‘Smiths’ en este momento. “Está de gira y preparando un especial de comedia”.

La fuente también señala que el comediante no se deja llevar por lo que suceda en Hollywood y se enfoca en sí mismo. Recientemente se anunció una gira entre Chris Rock y su colega comediante Dave Chappelle, quien recientemente también fue atacado en el escenario, para hacer un show a finales de 2022.

Tras la bofetada en el escenario de los Óscar, Chris Rock ha hecho varios chistes al respecto en algunas presentaciones. Una de las más recientes la protagonizó con el humorista Dave Chapelle, quien hizo un ácido comentario: “Al menos te pegó alguien famoso”, dijo Chapelle. A lo que Rock contestó: “Bueno sí, me pegó el rapero más blando que jamás ha existido”.

Fuente | FayerWayer/El País