El ministro de Energía, Antonio Gonçalves, informó que el embalse de Mazar, “el más importante para regular el sistema energético nacional”, se recupera con el aporte de Coca Coco Sinclair y los apagones programados desde el lunes 23 de septiembre del 2024.

En rueda de prensa, este martes 24 de septiembre, Gonçalves afirmó que la cota de la represa llegó a 1.60 metros desde el sábado 21 de septiembre del 2024. Atribuyó esta situación a la medida de los cortes programados y a la reducción de su uso por la producción de Coca Codo Sinclair.

“Hemos recuperado 1.60 metros la cota de Mazar. Esto se ha dado tanto por el apoyo de ustedes, pero también por la situación de Coca Codo, que ha estado lloviendo y utilizando la energía de la hidroeléctrica de paso. Eso ha permitido utilizar al mínimo posible Mazar”, añadió el titular del Ministerio de Energía.

También recalcó que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ha tenido una buena producción, por lo que los cortes de luz establecidos para la madrugada del martes en muchas ciudades no se realizaron.

Antonio Gonçalves recalcó que la matriz energética de Ecuador depende de la hidrología y actualmente no solo el país sino toda la región enfrenta una sequía histórica que impacta negativamente en las hidroeléctricas.

“El estiaje prácticamente se adelantó tres meses a cualquier proyección. En nuestra planificación esperábamos un estiaje histórico, pero este comportamiento histórico demuestra que estamos en una situación de sequía regional”, puntualizó.

Cambio de matriz energética sostenible y barata

Por ello, afirma que se está trabajando en el cambio de la generación de energía para no depender del agua con una matriz que tome en cuenta el cambio climático y que permita tener unos costos bajos. «Eso solo se puede transicionar haciendo crecer la energía térmica, eólica y solar para no producir tanta contaminación”, sentenció el ministro.

Sobre las medidas empleadas para lograr este propósito, el Ministro de Energía aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa ha recuperado el parque térmico a través del mantenimiento de unidades que no funcionaban. También se han adquirido 341 megavatios (MW), que incluyen los 10 MW producidos por la barcaza turca.

No obstante, recalcó que se trabaja en una segunda adquisición de 800 MW, donde se tomará en cuenta la renta con una nueva barcaza, y la compra de unidades térmicas hasta mayo del 2025. De igual forma, se plantea un tercer bloque de adquisición para suplir la demanda, a lo cual se suma el aporte del sector privado.

En cuanto a la importación de energía de Colombia, Antonio Gonçalves confirmó que se sigue adquiriendo energía, pero recordó que el país vecino también tiene problemas hidrológicos. Por ello, se han enfocado en aumentar los proyectos de energía fotovoltaica, eólica y geotérmica.

No obstante, los apagones se mantendrán porque la situación es compleja, pero cada semana se analizará la situación y se tomarán decisiones. «No estamos contentos, pero no nos quedan muchas alternativas«, recalcó.

