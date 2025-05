Actualizado 12:19

¿Cómo votar por Moisés Caicedo para la alineación ideal de Premier League? El crédito ecuatoriano fue preseleccionado como uno de los mejores futbolistas del torneo británico. En la jornada del 20 de mayo del 2025, Chelsea empezó a hacer campaña por sus tres jugadores nominados.

Marc Cucurella, Moisés Caicedo y Code Palmer son los tres futbolistas de Chelsea que constan en la nómina. Caicedo compite con otros nueve volantes. Para votar por ‘Niño Moi’ hay que entrar en este sitio web de Premier League y consignar su apoyo.

Hay que escoger a dos volantes únicamente. Además de Caicedo, en la categoría de volantes aparece el argentino Alexis Mac Allister del Liverpool; Morgan Rogers, del Aston Villa; Bruno Fernandes, del Manchester United; Sandro Tonalli, del Newcastle United, entre otros.

Caicedo juega su segunda temporada como futbolista del Chelsea. El cuadro ‘blue’ termina la campaña el domingo 25 de mayo del 2025, cuando visite al Nottingham Forrest, en un partido clave para determinar si es que se clasificará a la Champions League del próximo año.

