Actualizado 11:05

Redacción Teleamazonas.com I

Michael Morales ocupa el octavo puesto en el peso welter de la UFC . La empresa estadounidense de artes marciales mixtas divulgó en la jornada del 20 de mayo del 2025 la actualización del ranking, tras las peleas disputadas el fin de semana en el UFC Las Vegas 106.

Tal como estaba previsto Michael ‘Spiderman’ Morales, el crédito ecuatoriano, ya es un top 10, tras su nocaut al experimentado Gilbert ‘Durinho‘ Burns, en el primer asalto de la pelea estelar de la jornada realizada en Las Vegas.

Morales trepó cuatro puestos en la clasificación de los welter, la categoría de las 170 libras. En la velada, su gancho de derecha, que impactó y dañó a Burns y una sucesión de golpes a ras de lona a ‘Durinho‘ fueron fundamentales para que el réferi parase la pelea y le concediese la victoria.

El ecuatoriano desea convertirse en el primer campeón mundial de la categoría. Ahora está en condiciones de retar a los peleadores que están arriba de él en las posiciones. Una de las opciones es enfrentarse con Joaquín Buckley (puesto 7) o Kamaru Usman (5), que se enfrentarán en el UFC Atlanta, el 14 de junio.

Wasted no time in this one 😮‍💨 Michael Morales gets the first round finish at #UFCVegas106 ! pic.twitter.com/UNNyGw9Wnw

Otra opción de pelea para que ‘Spiderman’ siga escalando es un enfrentamiento con Carlos Prates, quien actualmente está en la ubicación13 del escalafón de los welter.

STILL UNDEFEATED 😮‍💨



Who do you want to see Michael Morales in the Octagon with next? #UFCVegas106 pic.twitter.com/UAHthkMEzd