El ministro de defensa, Gian Carlo Loffredo, denunció que existe un «posible complot» para agravar la situación energética en el país. La aseveración la hizo en el marco de una rueda de prensa del Bloque de Seguridad este martes 3 de septiembre de 2024.

«Fuerzas Armadas está investigando«, adelantó Loffredo. Y explicó que el supuesto complot se está fraguando con el robo de cables, afectación a las tuberías y la intromisión de personas con el afán de detener la producción en uno de los pozos petroleros.

Este último punto hace referencia a actos vandálicos registrados cerca de los campos petroleros Oso Yuralpa y Auca, en Napo, Orellana y Sucumbíos. Esta intromisión ocasionó pérdidas de 7 000 barriles a Petroecuador el lunes 2 de septiembre.

Algo similar ocurrió el 30 de agosto en las plataformas de producción Oso H del campo Oso.

Aunque Loffredo no señaló directamente a nadie, llamó a reflexionar y analizar quienes son las personas que «tratan de hacernos retroceder, (…) el pueblo no es tonto y no se deja ver la cara dos veces«, dijo a la prensa.

“Todo acto terrorista que intente desestabilizar al país y que intente poner en riesgo el bienestar del pueblo ecuatoriano será combatido como lo que es, un acto terrorista. Con toda la fuerza vamos a combatir contra estos terroristas”, advirtió el Ministro.

Loffredo aseguró que ya hay labores de inteligencia para identificar el supuesto complot. Aunque no adelantó detalles o acciones del Gobierno.

Ante los problemas del sector eléctrico, el Gobierno de Ecuador anunció en la víspera la apertura de una licitación pública internacional para construir el sistema de interconexión eléctrica con Perú. El proyecto consiste en la construcción de obras civiles en territorio ecuatoriano.

