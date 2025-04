Actualizado 22:20

La moda ecuatoriana da un paso gigante hacia el escenario internacional con la llegada del New York Fashion Week Egalitarian Weaves “Middle of the World” Edition 2025. El desfile se realizará este jueves 3 de abril del 2025, el Palacio de Cristal, en el Parque Itchimbía.

Este espectáculo, organizado por Kitu Galería y con el patrocinio de Art Heart Fashion y Montecristi NYC, tiene como objetivo impulsar a los diseñadores ecuatorianos y sus marcas hacia la icónica New York Fashion Week (NYFW) en septiembre de 2025, que se realizará en Manhattan, Estados Unidos.

El desfile contará con la participación de la reconocida diseñadora Giannina Azar, famosa por vestir a estrellas como Rihanna y Jennifer López.

Junto a ella, participarán talentosos diseñadores ecuatorianos como Baronesa, Mishis, Pomarosa, Maya Moda y Reciclaje, Kikinma y Santo. Ellos presentarán sus creaciones en una pasarela que busca exponer al mundo la riqueza textil y cultural de Ecuador.

Según Jessica Viteri y Marko Bizarro, directores de KML Models, la agencia de modelaje encargada de la selección y preparación de los talentos en la pasarela, el evento contará con la presencia de 90 modelos en escena.

“Por primera vez, una plataforma del New York Fashion Week llega a Ecuador. Contaremos con la presencia de diseñadores y modelos internacionales, además de los talentos ecuatoriano”, indicó Viteri.

El NYFW Egalitarian Weaves no solo será una exhibición de moda, sino una plataforma de impulso para los talentos ecuatorianos. Dos diseñadores seleccionados viajarán a Nueva York en septiembre próximo, donde podrán presentar sus colecciones en una de las pasarelas más importantes del mundo.

Además, los mejores modelos ecuatorianos tendrán la oportunidad de desfilar en el New York Fashion Week, llevando su carrera al siguiente nivel.

