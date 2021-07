Una concejala de Ibarra fue amenazada de muerte por medio de redes sociales, el hecho se habría dado a raíz de una denuncia por presuntos sobreprecios en obras alrededor de la laguna de Yahuarcocha, de hasta tres veces el valor comercial.

La denuncia está presentada en Fiscalía y se encuentra en proceso de investigación.

Días atrás, la concejala de Ibarra, Tania Chamorro, denunció presuntas irregularidades en la adjudicación de obras de la laguna de Yahuarcocha en dos procesos.

“No hay licencia ambiental, no hay permisos, no hay estudios, no hay modelo gestión, es decir, son dos proyectos irresponsables que se están ejecutando, donde se ha dado ya un anticipo del 25% a los contratistas”, señala la concejala, Tania Chamorro.

Por su parte, la primera autoridad de la ciudad, en sesión de Concejo, manifestó que existen varios aspectos que deben tomarse en cuenta para los rubros de adquisición de materiales

Luego de estas denuncias la concejal Chamorro, afirmó haber sido amenazadas con mensajes de texto

Es evidente que la laguna necesita atención por parte de las autoridades

Concejala es amenazada de muerte por denuncia de presunto sobreprecio, los detalles de esta noticia en el siguiente video: