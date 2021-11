El partido entre Argentina y Brasil finalizó sin goles y con reparto de puntos para satisfacción de ambas selecciones rumbo a Catar. Aunque con algo de dolor para Raphinha.

Sin embargo, el árbitro central del cotejo y el juez del VAR no estarán contentos tras conocer la sanción que recibieron de parte de Conmebol.

Así es, durante el encuentro sucedió un hecho que pudo cambiarlo todo. El defensa argentino Nicolás Otamendi propinó un terrible codazo a Raphinha en el primer tiempo.

El juez detuvo el partido por instantes para evidenciar la gravedad del golpe que, inclusive, sacó sangre al brasileño. Pero el argentino no vio ni tarjeta amarilla por esa acción.

Los minutos también pasaron para la revisión a través del VAR. Pero tampoco hubo aviso para el árbitro central para expulsar al argentino.

El seleccionador Tite explotó en la rueda de prensa tras el partido donde comentó que «es imposible no ver el codazo de Otamendi a Raphinha. El VAR no puede trabajar de esa forma. Eso es inconcebible e inconcebible no es el término que quiero decir, digo eso porque soy educado».

Pero llegó la sanción

Finalmente, CONMEBOL dictó sentencia sobre lo ocurrido en la cancha y suspendió por tiempo indeterminado a Andrés Cunha y Esteban Ostojich. El árbitro y el juez de VAR, respectivamente, no volverán a pitar en competiciones organizadas por la CONMEBOL por tiempo indefinido.

