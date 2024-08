Conmoción en España por asesinato de niño de 11 mientras jugaba

Los vecinos de la localidad española de Mocejón, España, acompañaron en un funeral multitudinario este miércoles 21 de agosto del 2024 a la familia y los amigos de Mateo. El niño de 11 años fue asesinado el domingo en el campo de fútbol mientras jugaba con unos amigos.

Decenas de ciudadanos se volcaron a apoyar a la familia en estos duros momentos en la parroquia del pueblo. A la ceremonia también asistieron múltiples medios de comunicación, ubicados en un espacio lateral habilitado por la Policía Local.

A las 12:00 horas (GMT+2) llegó el coche fúnebre a las puertas de la parroquia junto a otro vehículo de la funeraria lleno de coronas y flores. Un silencio absoluto inundó este momento en señal de respeto por el niño asesinado y por su familia, que llegó a pie hasta la parroquia, y que se prolongó hasta que el féretro entró al interior de la iglesia para la celebración de la misa.

¿Cómo ocurrió el crimen?

El asesinato, presuntamente cometido por un joven español de 20 años detenido el pasado lunes, generó una gran conmoción en España y en la región de Castilla-La Mancha.

De acuerdo a los medios locales, las cámaras de seguridad y la versión de los menores de edad que se encontraban en el lugar identificaron al atacante. El joven, cubierto con un pañuelo parte de su rostro, habría ingresado al polideportivo Ángel Tardío, donde se encontraba jugando fútbol Mateo con sus amigos de 10 y 11 años.

Lea también:

Allí le habría propinado múltiples puñaladas con un arma blanca. Luego, según los registros de la cámara de seguridad, huyó atravesando la misma valla rota por la que entró, pero descubierto el rostro. Mientras que el pequeño de 11 años se encontraba desvanecido en el campo de fútbol alrededor de las 10:00 del domingo.

De acuerdo al diario español ABC, tras el atroz crimen Juan Francisco, como fue identificado el joven sospechoso, caminó alrededor de dos kilómetros hasta la casa de su abuela sin que nadie le viera. Luego su padre lo recogió y ambos fueron a la misa de mediodía.

Joven con discapacidad intelectual detenido

Tras las investigaciones, la Policía logró detenerlo en la casa de su padre y allí confesó parte de los hechos. Él contó que mató a Mateo, a quien no conocía, pero añadió que no fue él. «Yo no fui. Lo hizo mi otro yo», detalla el medio español.

No obstante, al conocer que todo estaba grabado en las cámaras alegó que le «habían copiado la cara«. Además, en el allanamiento los agentes encontraron varias prendas que usó el atacante.

Al escuchar al joven y en medio de la desesperación, el padre del joven confirmó que él sufre una severa discapacidad intelectual del 70%, diagnosticada y que consta en informes médicos y de servicios sociales. Vivía en Alcorcón, Madrid, con su madre y su hermano y asistía a un centro especializado para su condición en el día.

Búsqueda del arma homicida

Las investigaciones continúan centradas en encontrar el arma homicida y entender la motivación del crimen. Este miércoles, la Guardia Civil encontró dos cuchillos en las proximidades de la casa del padre del joven que presuntamente mató a Mateo y constató que uno de ellos presenta restos biológicos humanos.

El instituto armado informó hoy que un operario de limpieza del Ayuntamiento de esta localidad se puso en contacto con ellos al observar un cuchillo tirado en un descampado próximo al domicilio. Los agentes procedieron a recogerlo ante la posibilidad de que pudiera tratarse del arma del crimen.

La Guardia Civil también precisó que el perro del servicio cinológico marcó positivo en restos biológicos humanos en el cuchillo hallado. Mientras que el otro cuchillo encontrado fue descartado por los investigadores ante la imposibilidad de que ese utensilio pueda causar la muerte de alguien.

El presunto autor del asesinato pasará mañana jueves a disposición judicial. Mientras tanto se realizan exámenes psicológicos y psiquiátricos para determinar las posibles motivaciones y de igual forma se rastrea sus redes sociales ante posibles mensajes que hayan advertido el crimen.

Emotiva homilía

Durante la homilía, el párroco agradeció la presencia de los amigos y compañeros de Mateo y a los vecinos que llenaron la iglesia y compartieron el dolor que siente la familia.

Una muerte «difícil de entender» porque «aunque la muerte en todo caso descoloca, en éste no hay palabras que describan el relato de dolor», dijo el párroco. Asimismo, reflexionó sobre dónde hallar consuelo ante una tragedia así y destacó el «cariño y cercanía» de los vecinos.

Al finalizar la misa, en el exterior de la iglesia, una vecina arrancó los aplausos de los presentes al grito de «¡Mateo presente! ¡Gol, gol, gol, Mateo es un campeón!», por su relación con el fútbol, mientras el féretro era introducido en el coche para su traslado al camposanto.

Sobre las 13:00 horas, los familiares del pequeño y los vecinos se trasladaron al cementerio del municipio para darle sepultura en la más estricta intimidad, tal y como había solicitado con anterioridad la familia.

En la comitiva fúnebre también participaron algunas autoridades, como la alcaldesa de Mocejón y presidenta de la Diputación provincial de Toledo, Concepción Cedillo, y la delegada del Gobierno de la región de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

También en Teleamazonas: