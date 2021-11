Rusia terminó como primera del Grupo A y completó los emparejamientos de cuartos de final de la Copa Davis, donde no estará el último campeón, España.

Eso sí, la gran atracción será la presencia del número uno del mundo, Novak Djokovic. El serbio accede a las eliminatorias con su selección, por ser una de las mejores segundas de la fase de grupos.

Rusia, Gran Bretaña, Italia, Croacia, Kazajistán y Alemania son los seis equipos que terminaron como primeros en sus respectivos grupos. Suecia y Serbia fueron las mejores segundas y completan el cartel de la competición que se resolverá la próxima semana.

Cuartos de final #DavisCupFinals



🇷🇺 RTF vs 🇸🇪 Suecia

🇬🇧 Gran Bretaña vs 🇩🇪 Alemania

🇮🇹 Italia vs 🇭🇷 Croacia

🇷🇸 Serbia vs 🇰🇿 Kazajistán pic.twitter.com/XxFWjYUYAy