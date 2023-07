Iniciarán acciones legales por correos falsos que involucran a viceministro de Trabajo

El Ministerio del Trabajo desmintió información difundida en redes sociales de un supuesto escándalo que involucraría la viceministro Henry Valencia. A través de un comunicado indicó, este 19 de julio del 2023, que se iniciarán acciones legales.

«Ante las publicaciones que circulan en redes sociales de supuestos correos institucionales

aparentemente filtrados, aclaramos que esta información es completamente FALSA. Iniciaremos las acciones legales correspondientes a fin de condenar estos actos mal intencionados que buscan dañar la imagen de nuestros funcionarios e institución», señala el documento.

En los supuesto correos filtrados, enviados por Valencia al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, se confiesa un supuesto acto de corrupción en la institución y una relación amorosa con otra funcionaria. Además, a través de este texto pondría a disposición su cargo y reiteraría su lealtad a Donoso.

«Sé que esto no le hacer ver bien a tu gestión y también seremos más prudentes con nuestra relación, ya no haremos nada dentro de la oficina (…) Ella podría ocupar tranquilamente mi posición en caso de que decidas que soy más útil en otro lugar o que me pidas que me vaya», se lee en la imagen difundida del supuesto correo.

Además, en otro de las imágenes virales se evidencia otro supuesto correo entre el viceministro y la mujer con quien mantendría una relación. En él se realiza un declaración de amor por el Día del Amor y la Amistad.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y han generado una ola de cuestionamientos. Por ello, el Ministerio de Trabajo decidió desmentir la información e iniciar acciones legales contra quienes la difundieron.

