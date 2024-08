El astro portugués, Cristiano Ronaldo, abrió su canal de Youtube y alcanzó millones de seguidores en cuestión de horas. Este 21 de agosto de 2024, CR7 superó los nueve millones de suscriptores y también recibió la icónica placa dorada que entrega el sitio web.

El canal se llama UR. En su contenido aparece no solo Cristiano sino también su esposa Georgina Rodríguez. Por ejemplo, en el video promocional se los observa en lo que parece ser un segmento de juegos con preguntas sobre su vida.

Este nuevo proyecto no se centra en lo deportivo. También muestra una faceta más personal de Ronaldo. Su objetivo, según comentó Georgina, es acercarse a los aficionados. “Le vamos a dar la oportunidad a la gente de que nos conozca”, mencionó.

La producción se aleja de la interacción que tienen otros referentes del fútbol como Sergio “Kun” Agüero. Es decir, no se trata de Cristiano hablando directamente con sus fanáticos mediante ‘stream’. Hay segmentos, juegos y una producción que se acerca mucho más a un programa.

“No soy perfecto pero me siento capacitado para asumir las presiones que debo asumir”, dice Ronaldo en uno de sus videos. En otro corto también señala: “Todo lo que pasa en la vida tiene una razón. Hubo una etapa peor en mi carrera, pero no hay tiempo para el arrepentimiento. La vida continúa y hay que aprender de ello.

Youtube acostumbra entregar placas de diferentes colores a los creadores que logran determinada cantidad de seguidores. Por ejemplo, la placa color plata la obtienen quienes suman los 10 000 suscriptores.

