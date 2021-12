Cristiano Ronaldo llegó este jueves a los 800 goles en su carrera deportiva con su tanto ante el Arsenal en Old Trafford. Ocurrió dentro del marco de la decimocuarta jornada de la Premier inglesa.

El portugués hizo el 2-1 al mandar a la red un envío de Marcus Rashford, lo que supone su tanto número 800 como profesional.

Cristiano hizo cinco goles con el Sporting de Portugal, 118 en su primera etapa con el Manchester United, 450 con el Real Madrid. Con la camiseta de Juventus sumó 101 y actualmente acumula 10 en esta segunda aventura con los ‘Diablos Rojos’.

En total, a nivel de clubes suma 685 tantos, a los que suma los 115 que ha hecho en su carrera internacional con Portugal. Se trata de una cifra que le sitúa como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones.

Very happy to become the first football player to score more than 800 official goals. What an amazing and unforgettable run this is becoming… Thank you to all my supporters for always standing by my side. 801 and still counting!🙏🏽👊🏽 pic.twitter.com/1UqngjqE8V