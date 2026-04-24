Independiente del Valle vs. Leones y Orense frente a Barcelona por Teleamazonas

Fin de semana de fútbol en la cancha de Teleamazonas. Independiente del Valle recibe en casa a Leones del Norte, el sábado 25 de abril. Mientras que Barcelona visitará a Orense en Machala, el domingo 26. Los dos partidos serán transmitidos en señal abierta.

Independiente del Valle con 22 puntos y en el segundo lugar de la tabla buscará la victoria ante un Leones del Norte que llega motivado tras golear 3-0 al Manta en la fecha 10 del Campeonato Nacional.

El equipo dirigido por el uruguayo Joaquin Papa ganó a Delfín por la mínima diferencia. En un partido parejo que se jugó en Manta, el encargado de anotar el gol fue Justin Lerma, tras una falla del portero Brian Heras. Esto le otorgó el liderato momentáneo a IDV porque Universidad Católica también ganó y por el gol diferencia se quedó con el primer lugar de la tabla.

Independiente del Valle vs. Leones del Norte se jugará el sábado 24 de abril, a las 14:10, en el estadio Banco de Guayaquil. El encuentro será transmitido por la señal abierta de Teleamazonas y Teleamazonas.com.

Orense vs. Barcelona

En Machala el fútbol continúa con Orense vs. Barcelona. El equipo machaleño también ganó en la jornada anterior con un marcador 3-1 ante Deportivo Cuenca. No obstante, el cuadro del Astillero también se llevó tres puntos tras ganar 2-1 a Mushuc Runa

Barcelona es tercero en tabla con 18 puntos. Mientras que Orense es décimo con 12 unidades. Este partido se jugará el domingo 26 de abril, a las 18:10, en el estadio 9 de Mayo de Machala. Y será transmitido por Teleamazonas.

Horarios de la Fecha 11 de la LigaPro Ecuador 2026

Sábado 24 de abril:

11:45 | Mushuc Runa vs. Deportivo Cuenca

14:10 | Independiente del Valle vs. Leones del Norte

17:00 | Emelec vs. Liga de Quito

Domingo 25 de abril:

13:00 | Macará vs. Libertad FC

15:30 | Guayaquil City vs. Técnico Universitario

18:10 | Orense vs. Barcelona.

Lunes 27 de abril: