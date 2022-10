Un gesto más molestó a los fanáticos de Cristiano Ronaldo. El astro portugués se quedó sin jugar en la victoria del Manchester United 2-0 ante el Tottenham en el partido por la Premier League de este miércoles 19 de octubre de 2022.

Aunque esto ya es motivo para que los fanáticos de CR7 se enfurezcan, en la cancha se vivieron un par de gestos particulares más. Erik Ten Hag, entrenador de los ‘Diablos rojos’, empezó a mover en banquillo de suplentes al final del primer tiempo, cuando el partido estaba 0-0.

Esta imagen de Cristiano Ronaldo, yéndose al minuto 89 de Old Trafford, con Manchester y Tottenham aún jugando. Ufff. 😳pic.twitter.com/Fb20Xp6g9M — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 19, 2022

Al comenzar al segundo tiempo, Frederico Rodrigues Santos, mejor conocido como ‘Fred’, abrió el marcador al minuto 47’. Al mismo tiempo había movimiento el banquillo de suplentes. Entre ellos estaba McTominay, Elanga, Eriksen, aunque las cámaras del Old Trafford se fijaron en Cristiano Ronaldo.

Parecía que Cristiano iba a entrar porque se pasó el final de la primera parte y algo de la segunda calentando, pero no fue así. Al minuto 69’, Bruno Fernandes marcó el segundo gol y aun así el entrenador no consideró a CR7. Ya sobre el minuto 88’, cuando el técnico holandés ha agotado los cinco cambios, la estrella del fútbol mundial no soportó más y como acto de furia abandonó el recinto.

🗣️ El técnico quiere que su trabajo siga haciéndose notar dentro de la cancha.#MUFC #MUNTOT — Manchester United (@ManUtd_Es) October 19, 2022

La imagen de Ronaldo abandonando la cancha y de camino al vestuario rápidamente se volvió viral en redes sociales. Sucedió cuando todavía faltaban minutos por terminar. Su salida y la jugada de Ten Hag fue calificada como una ‘falta de respeto’ hacia uno de los mejores jugadores del mundo.

Este último incidente remarca la crisis y el malestar que vive CR7 en el Manchester United que vaticina su adiós definitivo del club. El último fue el pasado domingo, cuando al minuto 70 del partido ante el Newcastle y con el marcador de 0-0, Ten Hag decidió cambiar al portugués. En ese caso tampoco se tomó nada bien el cambio y salió visiblemente enfadado del campo de juego.

Con información de | Marca/Sport