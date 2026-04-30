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Detienen a sospechosa de la desaparición de conductor de taxi en Quito

José Leopoldo Reinoso Paredes desapareció el 9 de febrero de 2026, en Quito 

La sospechosa de la desaparición del conductor fue detenida en Ibarra.

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

30 abr 2026 - 15:14

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Yanela Liliana M. fue detenida en Ibarra, debido a una investigación por la desaparición de un conductor de taxi.

Fiscalía vincula a la mujer con la desaparición de José Leopoldo Reinoso Paredes, un conductor de aplicaciones móviles, que fue reportado como desaparecido 9 de febrero de 2026, en Quito.

La sospechosa enfrenta cargos por el presunto delito de desaparición involuntaria, mientras familiares de la víctima exigen respuestas sobre el paradero de Reinoso.

La víctima salió a laborar y no volvió más 

Reinoso salió a laborar esa noche y desde entonces no se supo más de su paradero.

Tras más de dos meses de su desaparición, sus familiares continúan buscando al hombre y piden más acción por parte de las autoridades.

Esa noche, el conductor dejó de contestar las llamadas. Esto hizo que sus familiares presentaran una denuncia ante las autoridades por su desaparición.

El vehículo de Reinoso fue encontrado en Cuenca. 

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