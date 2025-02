Cruce de mensajes entre Rafael Correa y Leonidas Iza por el voto nulo

Actualizado 15:20

Redacción Teleamazonas.com |

El expresidente Rafael Correa (2007-2017) y el candidato a la Presidencia, Leonidas Iza, de Pachakutik, protagonizaron un cruce de mensajes en la red social X. Ambos se refirieron a las razones del voto nulo ideológico. La discusión ocurrió entre la noche del miércoles 12 y la mañana de este jueves 13 de febrero del 2025.

En una entrevista, Iza mencionó que el actual momento político “no es el escenario de este momento para un nulo ideológico”. “Yo no quiero adelantar nada, porque seguramente hay sectores que me están diciendo no tome postura ni por uno ni por otro”, mencionó.

Añadió que en su organización política analizarán la postura a tomar. “En mi posición y sobre mi riesgo, lo que está claro es que seguir tolerando el odio del uno y del otro para garantizar a la derecha, eso ya basta”, dijo.

Correa no tardó en responder a esa publicación. “Leonidas: nunca lo fue… Eso hizo presidente a Lasso en el 2021. Aprendamos de la historia”, le respondió al repostear la publicación.

Horas más tarde, Leonidas Iza le respondió. Argumentó que “estamos en 2025, no en 2015. La historia es un proceso dialéctico”.

Además cuestionó el por qué del nulo ideológico. El candidato, que participó en las elecciones del 9 de febrero con el Movimiento Pachakutik, le recordó las agresiones a los territorios indígenas y campesinos en el Ecuador. Y lo responsabilizó de dejar al expresidente Lenín Moreno en frente al país como su reemplazo.

“¿Quiere más historia? No dude que puedo recordársela. Cuando la arrogancia nubla el entendimiento del momento histórico para enfrentar a la derecha que amenaza la democracia, la economía y la vida de los ecuatorianos, jamás habrá espacio para una verdadera autocrítica que permita encontrar soluciones para el país”, le dijo Iza.

La mañana de este jueves Correa puso fin a la discusión con un corto mensaje. “Yo también te la puedo recordar (la historia) y desmentir infamias, pero prefiero estar a la altura de la historia y de la tragedia que vive el país”, escribió el exmandatario. Acompañó la publicación con un verso de ‘El Necio’, de Silvio Rodríguez.

