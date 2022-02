Cuatro delincuentes agredieron a una mujer que estaba con su hija en Calderón

Este lunes se registró un asalto en el sector de Calderón, en Quito. Cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos agredieron a una madre que estaba con su hija.

Las imágenes son impactantes por la agresividad con la que se comete el delito. Eran las 06h00 y la mujer de 27 años bajaba a la calle principal para llevar a su hija la escuela. Pero a los hombres no les importó la presencia de la menor y agredieron a su madre para llevarse su bolso.

“Vinieron agresivamente. Yo me asuste me metí a la casa y de ahí me sacaron a jalones, me botaron al piso y me golpearon. Mi hija presenció todo por eso ahorita no podemos salir. Estoy con un miedo terrible”, relató la víctima.

Según los moradores, este no es un hecho aislado. La Policía reforzará los controles y patrullajes.

