Cuenca tendrá feriado el viernes 11 de abril del 2025; ¿por qué?

Cuenca, en el sur de Ecuador, tendrá dos feriados en abril del 2025. El primer día de descanso será este viernes 11 de abril del 2025 y el segundo será el feriado nacional por Semana Santa.

El feriado del viernes 11 de abril se estableció para conmemorar su 468 años de fundación. Aunque la fecha de ese aniversario es el sábado 12 de abril, se movió el día de asueto al viernes, conforme a la Ley de Feriados. Esa normativa estipula mover los días festivos que caen en fin de semana al día laborable más cercano.

Durante este feriado en Cuenca se han programado diversas actividades culturales y artísticas. El jueves 10 de abril, por ejemplo, se realizó un desfile estudiantil por las calles del Centro Histórico. Para los próximos días, se prevén ferias, exposiciones en museos y ofertas gastronómicas en los mercados locales.

El aniversario de fundación de Cuenca es feriado local y no nacional, por lo que en otras ciudades de Ecuador el viernes 11 de abril no es día de descanso. Según la Ley de Feriados, la mayoría de fiestas de fundación no son motivo de día festivo nacional.

Por otra parte, Ecuador se prepara para el feriado de Semana Santa, que este año se celebrará el viernes 18 de abril. Este día es de descanso obligatorio y no recuperable, extendiéndose el asueto hasta el domingo 20 de abril.

La Semana Santa es una de las festividades religiosas más significativas en el país, con eventos como la procesión de Jesús del Gran Poder en Quito y el Cristo del Consuelo en Guayaquil.

