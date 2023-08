Daddy Yankee preclasificado en Yo Me Llamo con el tema ‘Que tire pa’ lante’

La etapa de contrapantalla continúa en Yo Me Llamo Ecuador y seis participantes se presentaron en la gala 44 del miércoles 16 de agosto del 2023.

El primero en cantar fue Vicente Fernández, el imitador puso en escena su talento con el tema ‘El rey’. “Tenía miedo que te pusieras nervioso, pero la verdad lo hiciste muy bien. Talentoso eres, ahora tienes que tener ese charro dentro de ti. Me gustó mucho”, le dijo Erika Vélez.

La segunda participante de la noche fue Joy. Ella interpretó el tema ‘Dueles’ y en la devolución Pamela Cortés le dijo que su voz estaba muy bien. “La presentación de Joy fue muy bien lograda”. En este detalle coincidió Axel: “creo que también tuviste una gran ventaja, que parecería que esta canción fue ideal para vos, casi no moverte te ayudó”, añadió.

Luego llegó el turno de la música nacional en la voz de Julio Jaramillo, quien interpretó ‘Quema esas cartas’. Su show tuvo un matiz de blanco y negro para coincidir con la contrapantalla. Además, no tuvo micrófono. “El timbre de la voz, los medios hacia abajo hay que trabajarlo un poco, pero lo hiciste muy bien”, le dijo Axel.

Enseguida, Daddy Yankee le cambió el ritmo al escenario de Yo Me Llamo, al llenarlo de movimiento con el tema ‘Que tire pa’ lante’. La presentación estuvo acompañada de bailarines, un detalle que el jurado resaltó. “Hermosísima la coreografía y todo el trabajo de los chicos. Te felicito por tu show, no es nada fácil lo que has hecho hoy en el escenario. Había mucho movimiento, demasiada información y mantener el timbre de Daddy Yankee, controlar la respiración, estuvo espectacular”, le dijo Pamela.

La quinta participante de la noche fue Paola Jara con el tema ‘No me preguntes’ y Axel le dijo que hizo muy bien. “Cuando te acercaste al público imaginario, un buen trabajo. Me gustó”. Asimismo, Erika confesó que tenía miedo al inicio del show por los movimientos que la imitadora tenía que hacer pero «bien esa contrapantalla», enfatizó.

Para finalizar la gala se presentó un video de Jorge Iglesias, el intérprete de Luis Miguel en Yo Me Llamo. Él contó que su papá fue el pilar fundamental para que incursione en la música, especialmente en los temas del ‘Sol de México’.

Dijo que al principio sufrió el rechazo de la gente. “Que te estén mirando por el físico y no por tu talento me dolió mucho, pero sabía que algún momento alguien me iba a tomar en cuenta”.

El participante cantó ‘Suave’ y Erika le dijo “tú eres Luis Miguel donde quiera que sea. Me gustó tu energía como te sentí esta noche”. A esto se sumó Pamela, quien recalcó que la presentación fue “espectacular”. Mientras, Axel se refirió al video. “Creo que sirve de suma inspiración para toda la gente que nos está viendo, entiendo que sufriste muchas cosas, pero eso también le hace a tu fortaleza».

Finalmente llegó el momento de la deliberación y el jurado anunció a Julio Jaramillo como el favorito de la noche. El participante recibirá asesoramiento con un coach sorpresa en el camerino del impulso.

Mientras, el preclasificado de esta gala fue Daddy Yankee. El resto de participantes continúan en competencia y seguirán preparándose para sus presentaciones en el escenario del mejor programa concurso del Ecuador.

