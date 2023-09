Damián Díaz no podrán enfrentar a Liga tras sanción de LigaPro

La Comisión de disciplina de la LigaPro sancionó con cuatro partidos a Damián ‘El Kitu’ Díaz de Barcelona S.C. este miércoles 6 de septiembre de 2023.

El futbolista argentino naturalizado ecuatoriano salió expulsado del campo de juego en el partido de la fecha 5, el pasado 3 de septiembre frente a Cumbayá en Quito. La comisión disciplinaria detalló las causantes para la sanción del jugador: Insultar al árbitro central, luego de ser expulsado insultó al árbitro asistente y demoró en salir del campo de juego.

Con esta sanción el capitán del ‘Ídolo’ se perderá los juegos ante Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Técnico Universitario y Aucas.

Mientras que Francisco Fydriszewski fue expulsado por conducta violenta contra un defensor del equipo de Cumbayá. La sanción de la comisión de LigaPro sanciono al ‘polaco’ con los próximos tres partidos.

Además, el entrenador de Barcelona, Diego López, fue suspendido por una fecha en el campeonato por presentarse a inicio de partido fuera de horario programado. Así lo detalló el informe escrito por el juez del partido.

Con la sanción impuesta por LigaPro, Damián Díaz y Francisco Fydriszewski no podrán estar disponibles para el duelo en el que Barcelona recibirá a Liga de Quito, el próximo 17 de septiembre de 2023, en el estadio Monumental.

Bajas sensibles para el equipo del DT Diego López que tampoco podrá dirigir desde el banco de suplentes.

#Eliminatorias | Vive la pasión del fútbol en la pantalla de Teleamazonas este jueves 7

👉https://t.co/BEK9tU2jmi#PAR 🇵🇾 vs #PER 🇵🇪#ARG 🇦🇷 vs #ECU 🇪🇨 pic.twitter.com/bMhPkuInPF