Daniel Calderón: Las clases serán recuperadas desde distintos ámbitos pedagógicos

«Por ahora el cronograma escolar se mantiene tal como ha sido emitido. De haber alguna modificación lo comunicaremos oportunamente», dijo el ministro de Educación, Daniel Calderón.

«Nosotros hacemos un diagnóstico permanente para evaluar las condiciones de las instituciones educativas. La gran mayoría se encuentra en condiciones de prestar el servicio educativo«, agregó Calderón este jueves 18 de abril del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

En el marco de la crisis energética en Ecuador, el Ministro se refirió a las disposiciones emitidas por el Gobierno en cuanto a la suspensión de la jornada laboral y educativa para este jueves 18 y viernes 19 de abril. » Nosotros iremos adaptando las necesidades del sistema educativo, garantizando la continuidad de los aprendizajes y el derecho a la educación», dijo Calderón.

Asimismo, explicó que pese a haberse emitido con anterioridad un cronograma de inicio de clases para el régimen Costa – Galápagos es importante estar atento a las condiciones actuales y ser flexibles para poder adaptarse a los distintos cambios que puedan ir ocurriendo de forma emergente.

Sin embargo, Calderón agregó: «Por ahora el cronograma escolar sobre todo en se mantiene tal como ha sido emitido. De haber alguna modificación lo comunicaremos oportunamente».

Además, hizo énfasis en que la modalidad denominada como «no presencialidad» no es sinónimo de virtualidad. «La virtualidad es una de las formas de la no presencialidad en la educación. Existen otras formas que son a distancia, con recursos pedagógicos. Hay distintos formatos de no presencialidad», apuntó Calderón.

Finalmente, dijo que desde el Ministerio de Educación se realiza un diagnóstico permanente para evaluar las condiciones de las instituciones educativas. «La gran mayoría se encuentra en condiciones de prestar el servicio educativo», comentó.