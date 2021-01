Daniel Salcedo fue trasladado a la cárcel de Latacunga por incumpmir reglas penitenciarias

19 4

Este sábado fueron trasladados desde la Cárcel 4 Daniel Salcedo y los otros dos privados de libertad que participaron en el video de TikTok hasta el Centro de Privacion de Latacunga. Su traslado se efetuó por incumpmir las reglas penitenciarias.

En medio de un fuerte contingente de seguridad trasladaron a Daniel Salcedo desde la Cárcel 4 hasta el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi.

Daniel Salcedo y David Piña junto a otro exuniformado de la policía participaron en un video viral de TikTok.

Kathy Bonilla, madre de Daniel Salcedo, dijo que el juez no había dado ninguna orden para realizar el traslado.

Sin embargo, según el director del SNAI, Edmundo Moncayo, el traslado de cárcel se efectuó porque Daniel Salcedo y los otros dos privados de libertad incumplieron las reglas del centro penitenciario sobre el uso de equipo electrónicos e internet.

En una estructura alejada de los otros pabellos de aproximadamente 200 metros permanecerá Daniel Salcedo junto con los otros dos reos que participaron en el video. Ellos ingresarán como testigos protegidos porque aún el proceso de Salcedo continúa en investigación; y en el caso de Piña por su seguridad.

Edmundo Moncayo solicitará a las autoridades judiciales no trasladar a la Cárcel 4 de Quito a procesados que no sean policías o militares. «Hemos insitido antes las autoridades judiciales correspondientes a fin de que este tipo de acciones no de sen», añadió.

Además confirmó que se encuentran realizando una investigación de las bebidas que aparecen en el video.

Más detalles sobre el trasladao de Daniel Salcedo Bonilla a la cárcel de Latcunga en el siguiente video: