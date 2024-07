Decomisan miles de cosméticos sin notificación sanitaria en Guayaquil

Más de 1 400 cosméticos sin notificación sanitaria fueron decomisados en un local de la Bahía de Guayaquil, la mañana de este lunes 8 de julio del 2024. Este negocio fue clausurado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

La entidad informó que la mayoría de los productos no contaba con la notificación sanitaria obligatoria para comercializarlos e incluso vendían dispositivos médicos sin autorización y no tenían el permiso de funcionamiento para trabajar.

Durante el operativo de control para verificar la calidad y seguridad de los cosméticos, la Arcsa mostró varias irregularidades. Al verificar la calidad y permisos de cada producto, los funcionarios detectaron inconsistencias en las etiquetas.

Por ejemplo, un producto que se vendía como aceite serum áloe facial en los datos de la agencia marcaba como un gel de cannabis. «El 90% de los productos eran irregulares«, puntualizó la entidad en un video difundido en redes sociales.

Esta no es la primera vez que miles de cosméticos son decomisados en el país por falta de notificación sanitaria. En el último operativo, realizado el 10 de junio del 2024, la Arcsa retiró 5 600 cosméticos y plaguicidas falsificados en la Bahía de Guayaquil.

