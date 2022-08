Hace un año y tres meses la cantante Demi Lovato se declaró públicamente de género no binario. Parecía que todo iba conforme a su línea de identidad sexual, sin embargo, un par de días atrás la artista ha vuelto a usar los pronombres femeninos ‘she/her’ (en español: ella) en su cuenta de Instagram, con más de 138 millones de seguidores.

Por supuesto, la también actriz ofreció una explicación en el podcast ‘Spout’. “Para mí, soy una persona tan fluida que… sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina. De modo que cuando me enfrenté a la opción de entrar a un baño y leía mujeres y hombres, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer”, sostuvo la intérprete de 29 años.

Enseguida dijo: “No me sentía como un hombre. Simplemente, me sentía como un ser humano”. Últimamente, me he sentido más femenina, así que la adopté de nuevo”, explicó Demi en el programa de Tamara Dhia, según recogen varios medios estadounidenses. Y agregó: “Pero creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, especialmente cuando la gente está aprendiendo. Al final se trata de respeto”.

Las recientes declaraciones de Lovato se relacionan con las hechas en julio de 2021, dos meses después de anunciar su cambio de identidad de género. En aquel entonces admitió que podría a veces hasta ella se confunde al utilizar pronombres asociados a un género específico. “Si me confundes, está bien. ¡A veces me confundo accidentalmente! Es una gran transición cambiar los pronombres que he usado para mí toda mi vida. ¡Y a veces es difícil de recordar!”, explicaba la artista en un tuit.

“Mientras sigas tratando de respetar mi verdad y mientras yo recuerde mi verdad, el cambio vendrá naturalmente. Simplemente estoy agradecida por su esfuerzo en tratar de recordar lo que significa tanto para mi proceso de curación”. De su proceso se ha hablado en innumerables ocasiones, ya que los graves problemas por drogas y alcohol le llevaron a sufrir de ataques cerebrales, cardiacos y de depresión.

Actualmente, la ex actriz de Disney se encuentra promocionando su octavo trabajo, titulado HOLY FVCK. El álbum será lanzado el próximo 19 de agosto. Además asegura que tras pasar por hospitales y clínicas de desintoxicación, ya decidió que la sobriedad no es para ella. Por ellos, desde el verano de 2019 fuma marihuana y toma alcohol “con moderación”.

Con información de | El País/La Vanguardia