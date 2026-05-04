Bus se incendia en av Francisco de Orellana en Guayaquil; hay cierre vial

Incendio de bus en la av. Francisco de Orellana en Guayaquil

La mañana de este lunes 4 de mayo a través de las cámaras del sistema de Segura EP en Guayaquil se registró el incendio de un bus público en la av Fco. Orellana, a la altura de sub estación eléctrica.

La Agencia de Tránsito Municipal (ATM) se encuentra en el sitio, y los agentes procedieron con el cierre del carril en sentido norte-sur.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones al circular por esta zona.

Hasta el lugar se despacharon cuatro unidades de emergencia, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos y dos unidades de la ATM.

Usuarios de redes sociales grabaron el momento cuando las llamas consumían rápidamente el bus de transporte público.

Las autoridades no informaron de personas heridas.