Bus se incendia en av Francisco de Orellana en Guayaquil; hay cierre vial
Hasta el lugar se despacharon cuatro unidades de emergencia, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos y dos unidades de la ATM.
Incendio de bus en la av. Francisco de Orellana en Guayaquil
Segura EP
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Fecha de publicación
04 may 2026 - 08:40
La mañana de este lunes 4 de mayo a través de las cámaras del sistema de Segura EP en Guayaquil se registró el incendio de un bus público en la av Fco. Orellana, a la altura de sub estación eléctrica.
La Agencia de Tránsito Municipal (ATM) se encuentra en el sitio, y los agentes procedieron con el cierre del carril en sentido norte-sur.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones al circular por esta zona.
Hasta el lugar se despacharon cuatro unidades de emergencia, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos y dos unidades de la ATM.
Usuarios de redes sociales grabaron el momento cuando las llamas consumían rápidamente el bus de transporte público.
Las autoridades no informaron de personas heridas.
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