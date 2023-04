Denil Castillo firma con el Shakhtar Donetsk de Ucrania

Denil Castillo, mediocampista ecuatoriano de 19 años, firmó este lunes 24 de abril de 2023 un contrato por cinco temporadas con el Shakhtar Donetsk de Ucrania. El jugador estuvo en Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) desde inferiores.

«Bienvenido al primer ecuatoriano en la historia de Shakhtar». Así oficializó el club ucraniano la incorporación del joven futbolista. Castillo fue parte del equipo que clasificó a la Copa del Mundo sub-20 y con este anuncio pasa al equipo de Ucrania.

El mediocampista viajó el pasado 14 de abril a Maldovia para realizarse las pruebas médicas y posteriormente firmar con el club. Tras pasar esos chequeos sin problemas, el Shakhtar cerró las negociaciones con el ecuatoriano nacido en 2004.

Liga de Quito, Clan Juvenil, Norte América y Atlético Kin fueron los equipos por los que el futbolista nacido en LDU disputó en su corta carrera. Su estancia en el Shakhtar Donetsk será su primera experiencia internacional.

Tanto Liga como el Shakhtar comunicaron la incorporación de Denil al fútbol de Ucrania. «El mejor de los éxitos en tu nueva etapa en el Shakhtar Donetsk, Denil. Liga siempre será tu casa», publicó el club ‘albo’ en sus redes sociales.

