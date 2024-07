Gobierno presenta denuncia penal contra alcalde Aquiles Álvarez

El Gobierno de Daniel Noboa presentó una denuncia penal contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus dos hermanos, cinco personas más y dos compañías por comercio irregular de combustibles. Así se conoció este viernes 12 de julio del 2024.

La denuncia la presentó el director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Franklin Erreyes. En ella se pide indagar al burgoamestre, a sus hermanos: Antonio y Xavier Álvarez, y a la Compañía Fuelcorp S. A. y las Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A.

En el documento difundido se indica que la Coordinación Técnica de Regulación y Control Hidrocarburífero puso en conocimiento del Servicio de Rentas Internas (SRI) «posibles diferencias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador EP y el volumen facturado por varias estaciones de servicios».

Además, afirma que tras las investigaciones se conoció que Copedesa Gasgrupco S.A. y Fuelcorp S. A., «habrían comercializado sin la debida autorización productos hidrocarburíferos».

Fuelcorp S. A. tiene como presidente a César Ibañez, otros de los denunciados. Mientras que en el caso de Copedesa Gasgrupco S.A. su presidente y administrador es Xavier Álvarez, según los registros de la Superintendencia de Compañías, y entre los accionistas se encuentra Antonio Álvarez y Aquiles Álvarez.

En este proceso se detalla que Fuelcorp S. A. ha realizado ventas significativas a cuatro contribuyentes, que no cuentan con registro y que se presumen son comercializadoras. «Se ha podido identificar que se está abasteciendo en cantidades inusuales«, indicó.

De igual forma, se señala que «se está abasteciendo de gasolina Extra a vehículos, que por su estructura, tamaño y motor deberían ser abastecidos de Diésel o a la inversa».

En este caso especifica que se identificó que un empleado de Fuelcorp S. A. desde el 2022, tiene registrados 8 019 vehículos, entre los cuales consta un automotor que se abastecido de una cantidad inusual de gasolina Extra (117 000 galones) cuando es un moto a gasolina con consumos de 3 000 galones de Diésel.

‘Millones por contrabando de combustible’

La denuncia se presenta días después del intercambio de declaraciones entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde Aquiles Álvarez por la garantía soberana para que Guayaquil acceda a un crédito y empezar con el proyecto de agua potable en el sector de Monte Sinaí.

Además, se produce después de la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, que fue justificada por el Gobierno con el objetivo de acabar con el contrabando de combustibles que estaba siendo aprovechado por empresas.

En una entrevista, realizada el 8 de julio del 2024, el presidente Daniel Noboa reveló que hay compañías que han obtenido millones de dólares contrabandeando combustible y esto se permitió porque había un escaso control.

«Estaba todo aconchabado. La persona que controlaba era el primo hermano de (Rafael) Correa (…) A lo largo de las próximas semanas se va a ir desenmascarando esto», adelantó el Primer Mandatario.

Mientras tanto, Arturo Félix, secretario de Administración Pública, en Teleamazonas este viernes dijo que la principal razón para eliminar el subsidio a los combustibles son las actividades irregulares en torno a estos productos. «Atrás de ese subsidio los verdaderos beneficiados no eran los pobres, no eran los transportistas», aseguró.

Respecto a la denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables dijo desconocer y que se alegraba de que se encuentre realizando su trabajo. «No la he visto, pero me alegro que las agencias de regulación estén haciendo su trabajo y esto se debe a que estamos luchando contra el contrabando de combustible«, agregó.

