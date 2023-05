Joven perdió más de 26 mil dólares en una franquicia ilegal

Un joven denuncia que fue víctima de una estafa al invertir su dinero en una franquicia, que no estaba legalmente registrada. Asegura que son más de 26 mil dólares que perdió en este negocio.

“Nosotros encontramos en redes sociales la información sobre una franquicia de farmacias. La oferta se veía bastante atractiva y económica e inclusive mucha gente estaba interesada. Pidieron aproximadamente 16 mil dólares para tener la farmacia completa”, dijo el afectado.

Sin embargo, una vez que abrió el local tuvo que invertir otros 10 mil dólares, pues le faltaban productos, muebles y vitrinas. Además, no recibió el asesoramiento ofrecido y por ello, apenas tres meses después de haber inaugurado el negocio, tuvo que cerrad pues las pérdidas económicas eran cuantiosas.

El afectado asegura que se percató que se trataba de una presunta estafa. “Yo me puse a investigar y me di cuenta que ellos ni siquiera eran dueños de la marca. Por ello tuve que asesorarme legalmente. No soy el único afectado, hay varias personas que nos encontramos en la misma situación”, agregó.

Ahora busca recuperar el dinero que perdió, mediante una denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado. Este tipo de engaños no solo se evidencia en quienes buscan comprar una franquicia, sino también en dueños de emprendimientos.

Erika Guaña comenta que ha recibido varias propuestas para expandir su negocio de venta de comida. “Han llegado a mis redes sociales personas que me ofrecen la posibilidad de franquiciar o vender mi marca. El valor es atractivo, pues me han ofrecido hacerlo con una inversión que va desde los dos mil dólares”, comentó.

Este tipo de estafas se incrementó principalmente por las afectaciones económicas que generó la pandemia, según explica Carlos Sierra, representante de la firma consultora Franquicias Ecuador.

“El tema informal de las franquicias se ha incrementado en los dos últimos años. En redes sociales abundan supuestas franquicias que se venden como que si fueran autos. Esto se debe tratar de manera formal para tener éxito”, señaló Sierra.

En este sentido, las personas interesadas en adquirir una franquicia deben investigar de forma exhaustiva de lo que se trata el negocio y sobre todo que cumplan con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual y el Código de Comercio.

