Videollamadas, zoom, chats con los capitanes del equipo: así Beccacece une a la Tricolor

La Selección es una familia. Una postal inolvidable, el 9 de septiembre del 2025, cuando La Tri venció 1-0 a Argentina, en el estadio Banco Pichincha.

Sebastián Beccacece quiere que el grupo de la Selección sea una familia unida. Que los jugadores se extrañen, anhelen verse. Para ello, el nexo entre el cuerpo técnico y los futbolistas se ha vuelto cercano. El Mundial 2026 está a la puerta.

El viernes 10 de octubre del 2025, la Tricolor se enfrentará con Estados Unidos, en Austin, Texas. Luego, el martes 14 de octubre, se enfrentará con México en Guadalajara. La Tricolor reta a dos de los países anfitriones, en la penúltima ventana de fecha FIFA de este año.

Beccacece tendrá 10 días para poder convivir con sus futbolistas. Su intención es clara: consolidar la familia, en los momentos en los que están juntos. Pero, ¿qué pasa cuando la Selección no está junta? Este es el método del DT para mantener el nexo continuo durante la temporada.

El cuerpo técnico de la Selección mantiene contacto permanente con los futbolistas. La tecnología se convirtió en gran aliada: videollamadas, zooms y mensajes de chats son continuos entre el DT, sus asistentes y los futbolistas.

Sebastián Beccacece, distendido, en la Casa de la Selección, en el sector de Monte Olivo, en Quito. API

El jueves 2 de octubre del 2025, antes de comparecer en una rueda de prensa, Beccacece tuvo una reunión por zoom con los capitanes del equipo. Énner Valencia se conectó desde México; Hernán Galíndez, desde Argentina y Moisés Caicedo desde Inglaterra.

El entrenador de la Selección y Moisés Caicedo, con la banda de capitán. API

Las reuniones son periódicas cuando no hay concentración. Básicamente, como lo cuenta Beccacece, la intención es mantener al grupo de futbolistas en un concepto llamado "tensión de competencia'. Es decir, que nadie se relaje y juegue cada amistoso, con gran intensidad.

Pero no solo se habla con los capitanes. El cuerpo técnico mantiene contacto permanente con una base de 30 habituales seleccionados. El contacto es se realiza por whatsapp y videollamadas, durante la semana y después de los partidos de los seleccionados, en los diversos destinos del mundo

Manuel Illescas es un personaje clave en la logística con los jugadores. El coordinador de la Tricolor siempre encuentra soluciones para que a los jugadores y el cuerpo técnico no les falte, ni les falle nadie.

Illescas viajó en la jornada del viernes 3 de octubre del 2025 con el técnico Beccacece hasta Austin, Texas, en donde la Tricolor hará base. Según la planificación de la Tricolor, los jugadores llegarán a dicha sede para el juego ante Estados Unidos, del viernes 10 de octubre (19:30)

Ecuador permanecerá en Texas hasta el domingo 12, cuando viajarán hasta Guadalajara, para el partido con México, del martes 14. El cuerpo técnico y los jugadores ya se ponen en modo Mundial.