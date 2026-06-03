El inesperado video de José Mourinho que sacude las elecciones del Real Madrid

El entrenador portugués José Mourinho es el elegido para ser el técnico del Real Madrid si el actual presidente Florentino Pérez revalida su puesto en las elecciones del domingo.

Vestido con la camiseta del Real Madrid, Mourinho aparece diciendo "sí" en un pequeño vídeo publicado este miércoles 3 de junio de 2026 en la cuenta oficial de Instagram de la candidatura de Florentino Pérez.

Los responsables de la candidatura de Pérez lanzaron el anuncio prácticamente al mismo tiempo que su rival electoral, Enrique Riquelme, tenía previsto anunciar un gran fichaje en un programa de televisión.

De hecho, el vídeo presentado por la candidatura de Pérez empieza con la leyenda "mientras en la tele hablan, y hablan, y hablan", antes de que salga Mourinho diciendo "sí", vestido de blanco.

La vuelta del técnico portugués al equipo blanco había sido dada por hecha por la prensa española en las últimas semanas si Florentino Pérez logra revalidar la presidencia blanca.

En caso de victoria de Florentino Pérez en las elecciones, Mourinho volvería a hacerse cargo del equipo trece años después de su salida en 2013.

El presidente en funciones del Real Madrid no había confirmado hasta ahora que Mourinho era su elegido, aunque se había deshecho en elogios hacia él cada vez que se le había preguntado.

"Ha estado con nosotros, nos elevó la competitividad. Y, a partir de ahí, ganamos seis Champions en 10 años", dijo Florentino Pérez en una entrevista con la televisión La Sexta el 13 de mayo, al día siguiente de haber convocado a elecciones.

Mourinho llegó en 2010 al Real Madrid, donde estuvo tres temporadas en las que lidió, principalmente, con el Barcelona de Pep Guardiola y Leo Messi.

En sus tres años en el conjunto merengue, Mourinho ganó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Mourinho llegaría al Real Madrid tras dirigir esta temporada al Benfica.

Tras desvelarse el nombre del entrenador, Florentino Pérez adelantó en un programa de televisión que anunciará el jueves el fichaje de un jugador.