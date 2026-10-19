La Champions se viste de gala con el PSG-Barça; ¿se jugará el partido por las protestas? 

El entrenador español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, hace gestos durante una rueda de prensa en las instalaciones del club en Poissy, al oeste de París, el 19 de octubre de 2026

Pocos partidos pueden ofrecer un mejor cartel: el martes se enfrentarán en París el vigente doble campeón de la Champions, PSG, contra el equipo más en forma del continente, el Barça, en la tercera jornada de la fase regular del torneo europeo.

Lo que es seguro es que ningún otro encuentro en la mayor competición de clubes puede reunir a dos Balones de Oro (Rodri y Dembélé), además de Lamine Yamal, uno de los grandes favoritos a ganar el próximo, que se entregará el 26 de octubre en Londres.

Pocos partidos en Europa pueden concentrar tantas estrellas en el césped como el que se vivirá en París el martes (19H00 GMT): por los locales estarán Dembélé, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Hakimi, Fabián y Ferran Torres entre otros; los visitantes estarán liderados por Lamine Yamal y contarán con Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Gabriel Jesus o un Raphinha ya recuperado de su reciente lesión.

🇫🇷⚽ | El PSG vs. Barcelona de Champions League se jugará mañana en el Parque de los Príncipes, pese a las tensiones en Francia. El ministro del Interior francés aseguró que el encuentro NO será aplazado. https://t.co/xlJZgeqwsw — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 19, 2026

PSG y Barça son dos de los 9 equipos que han sumado 6 puntos tras dos jornadas, pero mientras los parisinos están teniendo problemas en su liga, el equipo azulgrana ha empezado la temporada arrasando con todo.

El equipo de Hansi Flick ha ganado por ahora todo lo que ha jugado (11 partidos) y ha marcado 48 goles, ¡casi 4,4 por partido!

Lamine Yamal, que en una semana podría ganar el Balón de Oro, suma 9 goles y 10 asistencias en lo que va de temporada y será la principal amenaza para el PSG de Luis Enrique.

¿Se jugará el partido por las tensiones?

A pesar de los recientes disturbios y manifestaciones vinculadas a protestas del sector educativo en París, el partido entre el Paris Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona de la UEFA Champions League no corre riesgo de suspensión y se disputará según lo programado este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes.

Las autoridades francesas y la UEFA confirmaron que la situación en la capital se encuentra bajo control, no hay protestas convocadas para el día del encuentro y los dispositivos de seguridad en torno al estadio garantizan el normal desarrollo del evento.