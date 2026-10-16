Willian Pacho cumple 25 años: El pilar de la Selección que conquista Europa con el PSG

Willian Pacho celebra sus 25 años consolidado en la cima del fútbol mundial. El defensor central ecuatoriano, nacido en Esmeraldas en 2001, atraviesa el momento más destacado de su carrera profesional como clave en el esquema defensivo del París Saint-Germain y pilar fundamental en la Selección de Fútbol de Ecuador.

El recorrido del zaguero tricolor se caracteriza por una progresión meteórica y constante desde sus inicios en la cantera de Independiente del Valle.

Tras destacar en el balompié local y dar el salto al fútbol europeo con el Royal Antwerp de Bélgica, Pacho dio muestras de una madurez táctica excepcional que rápidamente llamó la atención de las ligas de mayor exigencia en el continente blanco.

Su posterior paso por el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania sirvió para ratificar su potencia física, solvencia en el juego aéreo y precisión en la salida de balón.

Willian Pacho vs Manchester City Best CB in the world https://t.co/WDp5KHMSWw — PSG Comps (@CompsPSG) October 15, 2026

Dichas actuaciones le permitieron dar el gran salto de su carrera al incorporarse a las filas del PSG, donde ha logrado afianzarse frente a la exigencia mediática y deportiva de uno de los clubes más poderosos del planeta.

En la Selección Ecuatoriana de Fútbol, dirigida por Marcelo Gallardo, Pacho se ha erigido como una garantía de seguridad y liderazgo en la zaga.

Su presencia en la alineación titular brinda solidez a la línea defensiva tricolor en las Eliminatorias Sudamericanas, consolidándolo como el referente de la nueva generación de futbolistas ecuatorianos que compiten al más alto nivel internacional.

¡Feliz cumpleaños para el primer ecuatoriano bicampeón de la Champions League! Te queremos, Pachito. 🫶🇪🇨🎂 https://t.co/0sX5ZK1tj8 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 16, 2026

Fuera de las canchas, la trayectoria del tricolor genera un impacto significativo en el deporte nacional, sirviendo como modelo para las jóvenes promesas que se forman en los clubes formativos del país.

Su disciplina, solvencia táctica y adaptación inmediata a contextos competitivos de élite demuestran el continuo crecimiento del talento ecuatoriano en el balompié global.

Al llegar a su primer cuarto de siglo, Willian Pacho se proyecta como una de las figuras más consolidadas de la 'Tri' con miras a los próximos desafíos internacionales. Su presente en el fútbol de élite reafirma su estatus como uno de los embajadores más destacados del balompié ecuatoriano en la actualidad.