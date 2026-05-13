¡Faltan 29 días! Los hitos que convirtieron a Ecuador en potencia futbolística

Ecuador disputará su quinta Copa Mundial de la FIFA, la segunda consecutiva tras haber participado del certamen de Catar 2022. Lo consiguió tras quedar en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 29 puntos y clasificar de forma directa.

Ecuador integra el Grupo E del actual torneo. El próximo 14 de junio enfrentará a Costa de Marfil; el jueves 20 se medirá ante Curazao y terminará la fase de grupos ante Alemania el 25 de junio.

Al mando de Sebastián Beccacece, con una camada de jóvenes que promete hacer historia y que está protagonizando grandes noches del fútbol europeo como Moisés Caicedo y Willian Pacho, la Tri se ilusiona con esta nueva competición.

Primera Copa Mundial

Ecuador debió esperar 72 años para disputar su primera Copa Mundial: en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Corea y Japón 2002 finalizó en la segunda colocación, por delante de Brasil, Paraguay y Uruguay y apenas por detrás de la Argentina de Marcelo Bielsa.

No fue sencillo el camino mundialista, emparejados en el Grupo G con México, Italia y Croacia. El debut fue con derrota por 2-0 ante la Italia de Christian Vieri, autor del doblete. En la segunda jornada, pese a estar ganando desde los cinco minutos con el tanto de Agustín Delgado, México remontó y celebró gracias a los goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado. El marcador quedó 2-1. En la última fecha se dio el lujo de sumar de a tres con el tanto de Édison Méndez, pues ganó 1-0 a Croacia, tres puntos que no le alcanzaron para clasificar a la próxima ronda en un grupo muy parejo en el que avanzaron mexicanos e italianos.

La Selección de Ecuador que clasificó al Mundial de Corea y Japón 2002. FIFA

Su mejor Copa Mundial

Ecuador solo una vez pudo superar la fase de grupos: fue en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final y tuvo en jaque a Inglaterra durante noventa minutos. En aquel campeonato, la Tri debutó con un importante triunfo por 2-0 ante Polonia con los goles de Carlos Tenorio y Agustín Delgado.

En la segunda fecha, otra vez Tenorio y Delgado aparecieron en todo su esplendor para, apuntalados por Iván Kaviedes, propinarle una goleada por 3-0 a Costa Rica.

La derrota 3-0 en la última fecha ante la Alemania de Miroslav Klose y Lukas Podolski le garantizó el segundo puesto en el Grupo A y un difícil cruce ante Inglaterra. El gol de David Beckham, a los 60 minutos, enterró las ilusiones del conjunto dirigido por Luis Fernando Suárez y liderado también por Antonio Valencia.

La última Copa Mundial

De la mano de Gustavo Alfaro, Ecuador volvió a la Copa Mundial tras su ausencia en Rusia 2018. El profesor argentino, ahora a cargo de Paraguay, exprimió a la generación que promete ser dorada de un país con varios talentos de nivel internacional.

La Tri se encargó de inaugurar el certamen ante Catar en el estadio Al Bayt, una celebración para los sudamericanos gracias a los dos goles de Enner Valencia. En la segunda fecha, Ecuador jugó de igual a igual ante Países Bajos donde apareció otra vez Valencia.

Ecuador dejó grandes sensaciones pero la derrota en la última fecha ante Senegal trastocó sus planes y dejó a los ecuatorianos afuera del certamen. Aunque plasmó su potencial, el sabor final se tiñó de amargura por el desenlace.

Máximo goleador

Con los dos tantos que marcó en el debut de Catar 2022 ante el anfitrión, Enner Valencia se transformó en el máximo goleador histórico de Ecuador en la Copa Mundial. Hasta entonces, Agustín Delgado había sido el máximo artillero con tres tantos.

Con su anotación ante Países Bajos, Valencia dejó en seis su marca personal -había anotado tres en el Mundial de Brasil 2014- y espera extender su registro durante el certamen de 2026.

Jugador con más partidos

Édison Méndez es el jugador que más partidos completó en la historia mundialista de Ecuador. El mediocampista, con pasado en PSV, Liga de Quito, Atlético Mineiro y otros tantos equipos, participó de tres Copas Mundiales: disputó tres partidos en Corea y Japón 2002, fue parte de la histórica campaña en Alemania 2006 y cerró su campaña con un encuentro en la Copa Mundial de Brasil 2014.

En sus ocho participaciones anotó un gol y repartió tres asistencias. Enner Valencia, con seis encuentros, podría superarlo en 2026.