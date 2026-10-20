¡Impactante! Willian Pacho recibió una patada en el rostro en el partido de la Champions 

Willian Pacho (n.º 51), sobre el terreno de juego durante el partido de la tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el FC Barcelona,

El defensor ecuatoriano Willian Pacho volvió a ser protagonista en la élite del fútbol europeo por su entrega. El zaguero tricolor saltó como titular en el esquema de Luis Enrique para el trascendental choque de la UEFA Champions League ante el FC Barcelona en el Parque de los Príncipes.

Durante las acciones del primer tiempo, la tensión se trasladó al banquillo del conjunto parisino cuando el zaguero nacional se vio involucrado en una acción dividida sobre el minuto 39.

En un disputado balón suelto, Pacho recibió un impacto accidental en el rostro por parte de los tachones del mediocampista azulgrana Fermín López, provocando la inmediata paralización del encuentro para dar paso a la asistencia del personal de salud.

¡IMPACTANTE! Atención al chichón que le quedó a Willian Pacho tras recibir este fuerte golpe de Fermín Lopez. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/H8e41vksmo — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2026

La rápida intervención médica en el campo de juego permitió evaluar el estado del seleccionado ecuatoriano, descartando de momento un compromiso de mayor gravedad que obligara a una sustitución de emergencia.

Pese al dolor inicial y la aparatosidad de la jugada, el zaguero demostró su entereza física y se reincorporó a las acciones bajo los aplausos del público presente en la capital francesa.

El compromiso se mantuvo con alta intensidad en ambas áreas, destacando el liderazgo de Willian Pacho en la contención de los ataques comandados por la ofensiva del cuadro visitante.

Su capacidad de recuperación y solvencia en el mano a mano resultaron fundamentales para sostener la estructura defensiva del París Saint-Germain en los pasajes más complejos del primer periodo.

A la espera del silbatazo final y los reportes posteriores al encuentro, el cuerpo técnico parisino monitorea la evolución de las molestias que pudiera presentar el ecuatoriano de cara a las próximas jornadas de la Ligue 1 y el torneo continental.