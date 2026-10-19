Partidos de la Champions League: Fechas, horarios y dónde ver en vivo

La tercera fecha de la Fase de la Champions League se disputa entre el martes 20 y miércoles 21 de octubre de 2026

La fase de liga de la UEFA Champions League, que arrancó el pasado martes 8 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el miércoles 27 de enero de 2027, disputa de su tercera fecha regular.

Uno de los encuentros más atractivos de esta jornada tendrá lugar en el estadio Parque de los Príncipes, donde el Paris Saint-Germain recibirá al FC Barcelona.

Medios internacionales confirman el desarrollo del encuentro a pesar a las protestas registradas en la capital francesa.

Este partido genera expectativa y paraliza al continente europeo por el peso histórico y la constelación de estrellas de ambos planteles.

En Ecuador, el cotejo capta la atención de la afición por la presencia del defensor Willian Pacho como elemento titular del conjunto parisino.

A continuación, la guía completa de partidos y horarios para no perderse ningún detalle de la máxima competición de clubes de Europa.

Partidos martes 20 de octubre de 2026

Estos son los partidos programados por la tercera fecha para el 20 de octubre de 2026:

Partido Fecha Hora (Ecuador) Dónde ver Sabah Futbol Klubu vs. Dortmund 20 de octubre de 2026 11:45 ESPN y Disney Plus Fenerbahçe vs. Slavia Praga 20 de octubre de 2026 11:45 ESPN y Disney Plus Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus Manchester City vs. AEK Atenas 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus SSC Napoli vs. Bodø/Glimt 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus FC Porto vs. PSV Eindhoven 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus AS Roma vs. Slovan Bratislava 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus Liverpool vs. Villarreal 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus VfB Stuttgart vs. Atlético de Madrid 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus

Partidos miércoles 21 de octubre de 2026

Estos son los partidos programados por la tercera fecha para el 21 de octubre de 2026: