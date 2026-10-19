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Champions League

Partidos de la Champions League: Fechas, horarios y dónde ver en vivo

Esta es la agenda de la Champions League del 20 y 21 de octubre: conoce los partidos, horarios y opciones para ver en directo 

La tercera fecha de la Fase de la Champions League se disputa entre el martes 20 y miércoles 21 de octubre de 2026

Captura de pantalla

Autor

Karla Padilla

Actualizado:

19 oct 2026 - 13:03

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La fase de liga de la UEFA Champions League, que arrancó el pasado martes 8 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el miércoles 27 de enero de 2027, disputa de su tercera fecha regular.

Uno de los encuentros más atractivos de esta jornada tendrá lugar en el estadio Parque de los Príncipes, donde el Paris Saint-Germain recibirá al FC Barcelona.

Medios internacionales confirman el desarrollo del encuentro a pesar a las protestas registradas en la capital francesa.

Este partido genera expectativa y paraliza al continente europeo por el peso histórico y la constelación de estrellas de ambos planteles.

En Ecuador, el cotejo capta la atención de la afición por la presencia del defensor Willian Pacho como elemento titular del conjunto parisino.

A continuación, la guía completa de partidos y horarios para no perderse ningún detalle de la máxima competición de clubes de Europa.

Partidos martes 20 de octubre de 2026 

Estos son los partidos programados por la tercera fecha para el 20 de octubre de 2026:

Partido Fecha Hora (Ecuador) Dónde ver
Sabah Futbol Klubu vs. Dortmund 20 de octubre de 2026 11:45 ESPN y Disney Plus
Fenerbahçe vs. Slavia Praga 20 de octubre de 2026 11:45 ESPN y Disney Plus
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus
Manchester City vs. AEK Atenas 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus
SSC Napoli vs. Bodø/Glimt 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus
FC Porto vs. PSV Eindhoven 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus
AS Roma vs. Slovan Bratislava 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus
Liverpool vs. Villarreal 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus
VfB Stuttgart vs. Atlético de Madrid 20 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus

Partidos miércoles 21 de octubre de 2026

Estos son los partidos programados por la tercera fecha para el 21 de octubre de 2026:

Partido Fecha Hora (Ecuador) Dónde ver
Como 1907 vs. Manchester United 21 de octubre de 2026 11:45 ESPN y Disney Plus
Lille vs. Galatasaray 21 de octubre de 2026 11:45 ESPN y Disney Plus
Sporting CP vs. LASK Linz 21 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus
Real Betis vs. Feyenoord 21 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus
Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk 21 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus
Bayern Múnich vs. Arsenal 21 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus
Aston Villa vs. Viking FK 21 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus
Club Brujas vs. RC Lens 21 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus
Real Madrid vs. RB Leipzig 21 de octubre de 2026 14:00 ESPN y Disney Plus

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