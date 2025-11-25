EN VIVO: Universidad Católica vs. Cuenca Jrs. por la semifinal de ida de la Copa Ecuador
Los 'camarattas' se enfrentan al equipo revelación de la Copa Ecuador. Teleamazonas transmite el partido. Siga el minuto a minuto.
José Fajardo es el segundo goleador de Universidad Católica. Su presencia ha sido decisiva en los últimos juegos
@lapanterafajardo_
25 nov 2025 - 20:29
Universidad Católica se enfrenta a Cuenca Juniors, en la semifinal de ida de la Copa Ecuador. El partido se juega en el estadio Olímpico Atahualpa, en la jornada del martes 25 de noviembre del 2025. La vuelta se jugará el martes 2 de diciembre, en el estadio Alejandro Serrano.
El ganador de esta llave se encontrará en la final con el vencedor de la serie entre Liga Deportiva Universitaria y Emelec.
25/11/2025
20:29
67' GOL de Católica: nuevamente, Azarías Londoño
El panameño marca las diferencias. Recibió, aguantó y definió con precisión para poner el 2-1.
25/11/2025
20:26
63' GOL de Católica: Azarías Londoño empata
El panameño definió de cabeza para poner el 1-1 en el partido. Precisa definición tras un centro de Eddy Mejía.
25/11/2025
20:18
56' La Tuka se pierde el segundo tanto
Contragolpe tremendo de Cuenca Juniors. Tuka Ordóñez definió mal ante el golero venezolano Rafa Romo.
25/11/2025
20:07
46' GOL de Cuenca Juniors
Autogol de Luis Cangá. Cuenca Juniors se pone en ventaja en el inicio del segundo tiempo. Sorpresa en el Atahualpa.
25/11/2025
19:50
45' Final del primer tiempo
Universidad Católica y Cuenca Juniors no pudieron hacerse daño. Empatan sin goles al final del primer tiempo.
25/11/2025
19:37
34' Remate de José Fajardo que se va desviado
La 'Pantera' disparó dentro del área, pero su remate fue desviado por la defensa del Cuenca Juniors.
25/11/2025
19:27
24' Católica presiona por la izquierda
La tónica se mantiene: Universidad Católica intenta abrir los espacios con Alonso y Azarías Londoño bien abiertos.
25/11/2025
19:18
15' Primera opción clara del Cuenca Juniors
Roberto Ordóñez lideró un contraataque peligroso. Su jugada, que terminó en la red, quedó anulada por posición adelantada.
25/11/2025
19:11
08' Mauricio Alonso es el más movedizo del local
El delantero de Universidad Católica presiona mucho desde la izquierda para conseguir el primer gol del partido. Cuenca Juniors espera.
25/11/2025
19:07
04' Católica tiene la iniciativa en el inicio
El Cuenca Juniors se repliega desde los primeros minutos. Mauro Díaz maneja los intentos del cuadro del 'Trencito Azul'.
25/11/2025
19:02
00' Arrancó el partido en el estadio Atahualpa
El árbitro Álex Cajas ordenó el inicio del juego. Universidad Católica y Cuenca Juniors disputan la semifinal de la Copa.
25/11/2025
18:56
Los equipos esperan para entrar a la cancha
Los dos equipos están en la antesala de la cancha del estadio Atahualpa. El partido comienza dentro de poco.
Esta es la alineación de los 'camarattas':
