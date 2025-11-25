Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Copa Ecuador

EN VIVO: Universidad Católica vs. Cuenca Jrs. por la semifinal de ida de la Copa Ecuador

Los 'camarattas' se enfrentan al equipo revelación de la Copa Ecuador. Teleamazonas transmite el partido. Siga el minuto a minuto. 

José Fajardo es el segundo goleador de Universidad Católica. Su presencia ha sido decisiva en los últimos juegos

@lapanterafajardo_

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

25 nov 2025 - 20:29

Unirse a Whatsapp

Universidad Católica se enfrenta a Cuenca Juniors, en la semifinal de ida de la Copa Ecuador. El partido se juega en el estadio Olímpico Atahualpa, en la jornada del martes 25 de noviembre del 2025. La vuelta se jugará el martes 2 de diciembre, en el estadio Alejandro Serrano. 

El ganador de esta llave se encontrará en la final con el vencedor de la serie entre Liga Deportiva Universitaria y Emelec. 

  • 25/11/2025

    20:29

    67' GOL de Católica: nuevamente, Azarías Londoño

    El panameño marca las diferencias. Recibió, aguantó y definió con precisión para poner el 2-1. 

  • 25/11/2025

    20:26

    63' GOL de Católica: Azarías Londoño empata

    El panameño definió de cabeza para poner el 1-1 en el partido. Precisa definición tras un centro de Eddy Mejía. 

  • 25/11/2025

    20:18

    56' La Tuka se pierde el segundo tanto

    Contragolpe tremendo de Cuenca Juniors. Tuka Ordóñez definió mal ante el golero venezolano Rafa Romo. 

  • 25/11/2025

    20:07

    46' GOL de Cuenca Juniors

    Autogol de Luis Cangá. Cuenca Juniors se pone en ventaja en el inicio del segundo tiempo. Sorpresa en el Atahualpa. 

  • 25/11/2025

    19:50

    45' Final del primer tiempo 

    Universidad Católica y Cuenca Juniors no pudieron hacerse daño. Empatan sin goles al final del primer tiempo. 

  • 25/11/2025

    19:37

    34' Remate de José Fajardo que se va desviado

    La 'Pantera' disparó dentro del área, pero su remate fue desviado por la defensa del Cuenca Juniors. 

  • 25/11/2025

    19:27

    24' Católica presiona por la izquierda

    La tónica se mantiene: Universidad Católica intenta abrir los espacios con Alonso y Azarías Londoño bien abiertos. 

  • 25/11/2025

    19:18

    15' Primera opción clara del Cuenca Juniors

    Roberto Ordóñez lideró un contraataque peligroso. Su jugada, que terminó en la red, quedó anulada por posición adelantada.

  • 25/11/2025

    19:11

    08' Mauricio Alonso es el más movedizo del local

    El delantero de Universidad Católica presiona mucho desde la izquierda para conseguir el primer gol del partido. Cuenca Juniors espera.

  • 25/11/2025

    19:07

    04' Católica tiene la iniciativa en el inicio

    El Cuenca Juniors se repliega desde los primeros minutos. Mauro Díaz maneja los intentos del cuadro del 'Trencito Azul'. 

  • 25/11/2025

    19:02

    00' Arrancó el partido en el estadio Atahualpa

    El árbitro Álex Cajas ordenó el inicio del juego. Universidad Católica y Cuenca Juniors disputan la semifinal de la Copa. 

  • 25/11/2025

    18:56

    Los equipos esperan para entrar a la cancha 

    Los dos equipos están en la antesala de la cancha del estadio Atahualpa. El partido comienza dentro de poco. 

Esta es la alineación de los 'camarattas': 

Te puede interesar