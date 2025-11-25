EN VIVO: Universidad Católica vs. Cuenca Jrs. por la semifinal de ida de la Copa Ecuador

José Fajardo es el segundo goleador de Universidad Católica. Su presencia ha sido decisiva en los últimos juegos

Universidad Católica se enfrenta a Cuenca Juniors, en la semifinal de ida de la Copa Ecuador. El partido se juega en el estadio Olímpico Atahualpa, en la jornada del martes 25 de noviembre del 2025. La vuelta se jugará el martes 2 de diciembre, en el estadio Alejandro Serrano.

El ganador de esta llave se encontrará en la final con el vencedor de la serie entre Liga Deportiva Universitaria y Emelec.

67' GOL de Católica: nuevamente, Azarías Londoño El panameño marca las diferencias. Recibió, aguantó y definió con precisión para poner el 2-1.

63' GOL de Católica: Azarías Londoño empata El panameño definió de cabeza para poner el 1-1 en el partido. Precisa definición tras un centro de Eddy Mejía.

56' La Tuka se pierde el segundo tanto Contragolpe tremendo de Cuenca Juniors. Tuka Ordóñez definió mal ante el golero venezolano Rafa Romo.

46' GOL de Cuenca Juniors Autogol de Luis Cangá. Cuenca Juniors se pone en ventaja en el inicio del segundo tiempo. Sorpresa en el Atahualpa.

45' Final del primer tiempo Universidad Católica y Cuenca Juniors no pudieron hacerse daño. Empatan sin goles al final del primer tiempo.

34' Remate de José Fajardo que se va desviado La 'Pantera' disparó dentro del área, pero su remate fue desviado por la defensa del Cuenca Juniors.

24' Católica presiona por la izquierda La tónica se mantiene: Universidad Católica intenta abrir los espacios con Alonso y Azarías Londoño bien abiertos.

15' Primera opción clara del Cuenca Juniors Roberto Ordóñez lideró un contraataque peligroso. Su jugada, que terminó en la red, quedó anulada por posición adelantada.

08' Mauricio Alonso es el más movedizo del local El delantero de Universidad Católica presiona mucho desde la izquierda para conseguir el primer gol del partido. Cuenca Juniors espera.

04' Católica tiene la iniciativa en el inicio El Cuenca Juniors se repliega desde los primeros minutos. Mauro Díaz maneja los intentos del cuadro del 'Trencito Azul'.

00' Arrancó el partido en el estadio Atahualpa El árbitro Álex Cajas ordenó el inicio del juego. Universidad Católica y Cuenca Juniors disputan la semifinal de la Copa.

Los equipos esperan para entrar a la cancha Los dos equipos están en la antesala de la cancha del estadio Atahualpa. El partido comienza dentro de poco.

Esta es la alineación de los 'camarattas':