Ya no hay cambios: así quedan los bombos para el sorteo de la Copa del Mundo en el 2026

El balón oficial de la Copa del Mundo, el Trionda, en la sede de la FIFA en Zúrich.

¡Confirmado! Ecuador se mantiene en el bombo dos para el sorteo del Mundial que se realizará el 5 de diciembre del 2025, en Washington. Teleamazonas transmitirá el sorteo, en vivo y en directo, para todo el país. Fútbol para todos.

42 de las 48 selecciones que jugarán la Copa del Mundo ya tienen su cupo confirmado. Solo quedaban por resolverse los repechajes europeos, de donde saldrán cuatro clasificados y un repechaje del resto del mundo que se jugará en México, en marzo, en donde se definirán los otros dos cupos.

Había incertidumbre respecto a cómo operaría la organización del Mundial con respecto a los equipos europeos que están en el bombo cuatro, al estar disputando la fase de repechaje. Italia, por ejemplo, ocupa el puesto 12 del escalafón de FIFA, pero si logra clasificarse irá al cuarto bombo.

México, Estados Unidos y Canadá, los anfitriones, fueron colocados en el bombo 1. Los aztecas estarán en el grupo A y jugarán el partido inaugural del torneo. Tendrá una bola verde como distintivo. En cambio, Canadá usará la posición B1, que es bola roja y Estados Unidos estará con la bola azul en el lugar D1.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el sorteo de los repechajes de Europa y del resto del mundo. AFP

Se confirma la norma de que dos selecciones de un mismo continente no podrán formar parte de la misma llave. Únicamente la excepción es UEFA, que, sin embargo, no tendrán más de dos representantes por llave.