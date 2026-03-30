Johan Martínez jugará en el Newcastle tras un acuerdo con IDV, según Fabrizio Romano

El ecuatoriano Johan Martínez jugará en el Newcastle United de Inglaterra tras un acuerdo con IDV, informó Fabrizio Romano.

Independiente del Valle habría llegado a un acuerdo con el Newcastle United por Johan Martínez, extremo de 16 años, según Fabrizio Romano, reputado periodista italiano especialista en el mercado de fichajes de fútbol internacional.

Con su famosa frase "Here we go", Romano dio a conocer que la nueva "joya" de la cantera del IDV se unirá al club de la Premier League inglesa cuando el jugador cumpla 18 años de edad.

Martínez ha destacado en las formativas de los ‘Rayados’ como un extremo zurdo muy versátil, técnico y con gran habilidad en el 1 contra 1. La operación se cerraría por una cifra millonaria.

IDV se transformó en un club formador-exportador. Ha vendido alrededor de 18 jugadores en los últimos cinco años -el periodo más exitoso en ventas- con un promedio de 3 a 4 jugadores exportados por año, llegando a mercados en Europa, MLS, Brasil, Turquía, entre otros.

Martínez fue parte del equipo de IDV que se consagró campeón del torneo nacional Sub-17 2025 al derrotar 2-0 a Barcelona, en la final disputada el 5 de diciembre de ese año en el complejo de Orense en Machala. En ese equipo también brillaron los gemelos Holger y Edwin Quintero, quienes el 4 de diciembre de 2025 oficializaron su fichaje por el Arsenal, también de la Premier League inglesa.

Romano estima que IDV y Newcastle United firmen los documentos en esta semana para oficializar la negociación por Martínez.