Paraguay vs. Ecuador: ¿cómo le fue a la Tricolor enfrentando a la Albirroja en Eliminatorias?

Piero Hincapié marca a Miguel Almirón, de Paraguay, en el partido entre Ecuador y Paraguay jugado el jueves 10 de octubre del 2024, en el estadio Rodrigo Paz de Quito.

Paraguay choca con Ecuador, el jueves 4 de septiembre del 2025, desde las 18:30, en la penúltima jornada de las Eliminatorias sudamericanas. El partido se juega en el estadio Defensores del Chaco, desde las 18:30. Teleamazonas transmite el compromiso, en diferido.

El historial de los enfrentamientos por Eliminatorias Sudamericanas registra un nivel parejo entre ambos equipos. En total, se midieron en 19 ocasiones. Hubo nueve victorias para Paraguay, siete victorias para la Tricolor y tres empates.

Hay una particularidad en los enfrentamientos entre los tricolores y los guaraníes. Ecuador nunca logró ganar un solo punto en sus enfrentamientos en suelo paraguayo. Fueron nueve derrotas en sus visitas a dicho país.

El último encuentro ocurrió el 10 de octubre del 2024, por las actuales Eliminatorias Sudamericanas. El juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado terminó con un 0-0. El juego marcó el retorno de Gustavo Alfaro, actual DT de la 'Albirroja' a suelo ecuatoriano, tras su paso por la Tri, entre 2020 y 2022.

En el proceso premundialista a Qatar 2022, Ecuador venció 2-0 a Paraguay, en septiembre del 2021. En el partido de vuelta, en marzo del 2022, los guaraníes vencieron 3-1, en el partido jugado en Ciudad del Este. Pese a dicha caída, la Selección logró ese día la clasificación a la Copa del Mundo.