Eliminatorias Sudamericanas: ¿dónde y a qué hora se juegan los partidos de la fecha 17?

El festejo de la Selección de Ecuador al clasificar al quinto Mundial en la historia, tras empatar con Perú sin goles.

Las Eliminatorias Sudamericanas se terminan. El jueves 4 de septiembre del 2025 se disputará la fecha 17, la penúltima del torneo. El martes 9 de septiembre, los 10 equipos de la región protagonizarán la última jornada.

Paraguay vs. Ecuador es el partido con más interés para los aficionados ecuatorianos. El duelo se jugará el jueves 4, desde las 18:30, en el estadio Defensores del Chaco, un escenario en el que la Tricolor siempre cosechó resultados adversos. Teleamazonas transmite el juego, en diferido.

Ecuador ya está clasificado al Mundial 2026. Sin embargo, el técnico Sebastián Beccacece busca mejorías en el funcionamiento para llegar bien a la Copa del Mundo. Paraguay, en cambio, precisa ganar para asegurar su paso al Mundial.

Argentina, Ecuador y Brasil, los tres primeros de la tabla de posiciones, ya están clasificados al Mundial. Uruguay, la citada Paraguay y Colombia buscan los otros tres cupos disponibles. Venezuela y Bolivia luchan por el séptimo lugar que da un cupo a un repechaje para la Copa del Mundo.

Claudio Echeverri (izquierda) disputa el esférico con Franco Mastantuono, en un entrenamiento de Argentina. El campeón del mundo recibirá a Venezuela, en Buenos Aires, el jueves 4. @Argentina

Los partidos y horarios de la fecha 17 de las Eliminatorias

Todos los cotejos se juegan el jueves 4 de septiembre/ horario de Ecuador