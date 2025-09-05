Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias luego de disputarse la fecha 17

Ramón Sosa, de Paraguay, disputa con Pedro Vite, de Ecuador, en el partido jugado el 4 de septiembre.

Las Eliminatorias sudamericanas están llegando a su fin. El martes 9 de septiembre del 2025 se jugará la última jornada del torneo y ya están definidos los seis cupos directos de la región para el Mundial de Norteamérica.

Lo único que resta por definir es qué equipo ocupará el séptimo lugar e irá a un repechaje para buscar el último cupo a la Copa del Mundo. Venezuela, séptimo con 18 unidades y Bolivia, octavo con 17, disputan ese última chance.

Argentina, con 38 puntos, es el líder absoluto; Brasil, con 28, ocupa el segundo lugar; el tercer lugar es para Uruguay, con 27 unidades. Ecuador descendió del segundo al cuarto lugar, tras su empate ante Paraguay, con 26 puntos.

James Rodríguez, símbolo de Colombia, celebra su gol ante Bolivia. La Selección colombiana aseguró su cupo a la Copa del Mundo. AFP

Colombia es quinta, con 25 puntos, las mismas unidades que Paraguay, que es sexta. Los guaraníes vuelven a la Copa del Mundo, tras 16 años de ausencia.