Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, dice que 'no hay nada de que preocuparse'

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, fue amonestado por el árbitro brasileño Raphael Claus, en el partido de la Tricolor ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Sebastián Beccacece andaba con las revoluciones a mil. En el primer tiempo, del partido entre Paraguay y Ecuador, que concluyó 0-0 en el Defensores del Chaco, el árbitro Raphael Claus ya advirtió al DT por su comportamiento.

En el segundo tiempo, Beccacece recibió la amarilla. Pero, sus niveles de estrés continuaron en el pospartido. El entrenador de Ecuador, visiblemente alterado, se presentó en la rueda de prensa en el estadio de Asunción y se mantuvo a la defensiva, en la ronda de preguntas.

De acuerdo con el DT, no hay un reconocimiento para el trabajo de la Selección. "Tengo la sensación, cada vez que vengo a una rueda de prensa, que no se valora o se reconoce lo que hacen los jugadores. No yo, porque yo no necesito un reconocimiento", dijo el DT de la Tricolor.

Ecuador igualó sin goles ante Paraguay. Pese a haber logrado el 0-0, bajó al cuarto lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. AFP

En el fútbol, lo más importante son las sensaciones. No hay motivo para preocuparse. Vamos a ganarle a Argentina" Sebastián Beccacece / DT de Ecuador

La Selección logró mantener la valla invicta por sexta vez en el torneo. Consiguió su primer punto en la historia en Paraguay. Pero hubo una sensación de poco en la sala de prensa, un hecho que molestó al entrenador argentino.

Sin embargo, Beccacece reconoció que la Tricolor "no hizo su mejor partido ofensivo". Aseguró que buscarán la victoria ante Argentina, el martes 9 de septiembre, en el partido que se jugará en el estadio Banco Pichincha.

Ecuador completó 26 puntos, pero bajó del segundo al cuarto lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas.