Cristiano Ronaldo lidera la votación del 'Balón de Oro de todos los tiempos'

Para conmemorar el aniversario 70 de la creación del prestigioso galardón, France Football organizó una votación especial denominada BOAT (Balón de Oro de todos los tiempos).

En este certamen conmemorativo, la revista francesa reunió a los diez astros de la historia que han conquistado el premio en dos o más oportunidades para que los aficionados elijan la mejor versión individual jamás vista.

A diferencia de la ceremonia habitual entregada por un jurado periodístico, el vencedor en esta edición extraordinaria será definido por el sufragio directo del público.

Según los primeros resultados oficiales publicados por la organización a una semana del cierre de los cómputos, Cristiano Ronaldo encabeza la clasificación con una ventaja aplastante.

CRISTIANO RONALDO IS LEADING 🇵🇹🏁 You can still vote for your B.O.A.T. and try to win 2 tickets to the 2027 ceremony! 🌕 Choose your BALLON D'OR OF ALL TIME among the players who have won the award multiple times. ✨ Take part now at ➡️ https://t.co/JAdFdjETfA #ballondor #boat — Ballon d'Or (@ballondor) October 20, 2026

La versión de 'CR7' correspondiente al año 2008 —temporada en la que brilló con el Manchester United conquistando la UEFA Champions League y la Premier League— concentra un contundente 62% de la preferencia popular.

Este holgado margen de 49 puntos porcentuales sobre su perseguidor más cercano refleja la masiva movilización de su comunidad global de seguidores.

En la segunda y tercera posición de la nómina parcial aparece Lionel Messi con dos de sus momentos más emblemáticos. La actuación del astro argentino en 2012 con el FC Barcelona, año histórico en el que fijó el récord de 91 goles en un año calendario, reúne el 13% de los votos.

En tanto, su versión de 2023 se ubica en el tercer peldaño con un 9%, sumando entre ambas candidaturas un 22% del acumulado total reportado por las plataformas del premio.

Una de las dinámicas particulares que ha caracterizado a esta edición conmemorativa es el sistema de participación establecido por France Football. Para emitir su voto a través de la web oficial, los usuarios deben registrarse y abonar la suma de un euro por sufragio.

Who is currently LEADING the vote for the Ballon d’Or Of All Time? 🏆👀 One clear favorite is pulling ahead! Discover the latest standings and vote for your B.O.A.T. ➡️ https://t.co/PGyDqXOIwB #ballondor #BOAT https://t.co/7MIYcEDTNF — Ballon d'Or (@ballondor) October 20, 2026

Esta medida, implementada con fines organizativos y con el incentivo de un sorteo de entradas para la próxima gala anual, ha generado un intenso debate entre la opinión pública y diversos analistas deportivos respecto al sesgo que impone el pago digital sobre la elección.

La nómina de candidatos del premio BOAT está restringida de forma exclusiva a una élite de diez ganadores múltiples.

Además del lusitano y el rosarino, la lista incluye a leyendas históricas de la talla de Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário, Alfredo Di Stéfano, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan.

Cada uno de estos referentes compite con las ediciones específicas en las que conquistaron el trofeo, permitiendo evaluar hitos individuales desglosados en lugar de trayectorias completas.

El proceso de votación permanecerá habilitado en la plataforma digital oficial hasta el martes 27 de octubre de 2026, día en que se cerrará el cómputo final para dar a conocer al ganador definitivo del galardón.

Aunque la diferencia en la clasificación parcial proyecta a Cristiano Ronaldo 2008 como el gran favorito, la organización confirmó que los porcentajes aún podrían modificarse conforme sigan ingresando los votos de los hinchas en los últimos días del concurso.