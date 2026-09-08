¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro 2026 entre los 30 futbolistas nominados?
La gala de entrega del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre de 2026. En esta 70.ª edición, la ceremonia tendrá lugar en Londres, Reino Unido.
La edición del Balón de Oro 2026 será en octubre
Tomado de redes sociales
Compartir
Actualizada:
08 sep 2026 - 11:09
El Balón de Oro es el galardón individual más prestigioso del fútbol mundial, pero la elección del vencedor entre la lista final de 30 candidatos responde a un método estructurado y no a un proceso aleatorio.
La revista France Football, en conjunto con la UEFA, ha perfeccionado un sistema donde la responsabilidad recae en un panel internacional de expertos. Entender cómo se asignan los votos y qué parámetros pesan más permite comprender el valor real detrás de la entrega del trofeo.
El cuerpo electoral está compuesto estrictamente por 100 periodistas especializados, cada uno representando a una de las 100 primeras naciones clasificadas en el ranking FIFA.
Este filtro garantiza que la decisión esté en manos de analistas con un amplio conocimiento del fútbol global y de las principales competiciones locales e internacionales. Al acotar el jurado a los países mejor posicionados, se busca elevar el rigor de las evaluaciones y evitar sesgos regionales en el resultado.
Este filtro garantiza que la decisión esté en manos de analistas con un amplio conocimiento del fútbol global y de las principales competiciones locales e internacionales. Al acotar el jurado a los países mejor posicionados, se busca elevar el rigor de las evaluaciones y evitar sesgos regionales en el resultado.
A la hora de emitir su votación, cada periodista debe ponderar tres criterios fundamentales en un orden claro de prioridad. El primer aspecto es el rendimiento individual del jugador y su carácter decisivo en momentos clave de la temporada. En segundo lugar, se evalúa el éxito colectivo del futbolista a través de las coronas y trofeos obtenidos tanto con su club como con su selección nacional.
Finalmente, el sentido del juego limpio (Fair Play) y la conducta intachable dentro del terreno de juego completan el perfil exigido.
El mecanismo de votación exige que cada integrante del jurado elija y ordene a diez futbolistas extraídos de la lista de 30 nominados. La confección de este listado asigna una escala fija de puntuación que otorga 15 puntos al primer lugar, 12 al segundo, 10 al tercero, y una escala descendente de 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto hasta la décima posición. Este formato premia de forma considerable al candidato posicionado en la cúspide de cada preferencia individual.
Una vez recopiladas las planillas de los 100 votantes, la organización realiza el cómputo general sumando las unidades otorgadas por cada periodista. El jugador que acumule la mayor cantidad global de puntos es proclamado ganador del trofeo. Para evitar controversias en escenarios de igualdad, el reglamento contempla criterios de desempate precisos: se adjudica el premio a quien haya acumulado más apariciones en el primer lugar; si el empate persiste, se cotejan los segundos puestos y así sucesivamente.
Todo este proceso se desarrolla bajo estrictas cláusulas de confidencialidad hasta la noche de la gala oficial. A través de este sistema de puntuación ponderada y jurado calificador, la organización busca garantizar que el galardonado sea el futbolista con mayor impacto, regularidad y méritos deportivos a lo largo de toda la campaña.
Compartir