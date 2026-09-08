¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro 2026 entre los 30 futbolistas nominados?

El Balón de Oro es el galardón individual más prestigioso del fútbol mundial, pero la elección del vencedor entre la lista final de 30 candidatos responde a un método estructurado y no a un proceso aleatorio.

La revista France Football, en conjunto con la UEFA, ha perfeccionado un sistema donde la responsabilidad recae en un panel internacional de expertos. Entender cómo se asignan los votos y qué parámetros pesan más permite comprender el valor real detrás de la entrega del trofeo.

El cuerpo electoral está compuesto estrictamente por 100 periodistas especializados, cada uno representando a una de las 100 primeras naciones clasificadas en el ranking FIFA.

Guía Explicativa ¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro 2026? El paso a paso del sistema de selección y votación entre los 30 nominados 01 🎙️ El Jurado Internacional 100 Periodistas Especializados Un representante de cada uno de los 100 primeros países ubicados en el Ranking FIFA. Garantiza imparcialidad y visión global sin sesgos regionales. 02 🎯 Criterios de Evaluación Se juzga el desempeño de toda la temporada bajo 3 pilares clave: 1. Rendimiento Individual: Goles, asistencias e impacto decisivo en momentos clave.

Goles, asistencias e impacto decisivo en momentos clave. 2. Títulos Colectivos: Campeonatos ganados con su Club y Selección Nacional.

Campeonatos ganados con su Club y Selección Nacional. 3. Clase y Fair Play: Ética, deportividad y comportamiento dentro del campo. 03 📊 Sistema de Votación y Puntuación Cada jurado elije y ordena a 10 futbolistas de la lista de 30. La posición otorga una escala fija de puntos: 1.º 15 pts 2.º 12 pts 3.º 10 pts 4.º 8 pts 5.º 7 pts 6.º 5 pts 7.º 4 pts 8.º 3 pts 9.º 2 pts 10.º 1 pt 04 🧮 Cómputo y Desempate Se suman los votos de los 100 periodistas. El jugador con mayor puntaje global es proclamado ganador. En caso de empate: Se compara quién recibió más votos en el 1.º lugar. Si persiste, quién suma más votos en el 2.º lugar, y así sucesivamente. 05 🏆 La Gala de Entrega 📍 Londres, Reino Unido 70.ª Edición Histórica

Este filtro garantiza que la decisión esté en manos de analistas con un amplio conocimiento del fútbol global y de las principales competiciones locales e internacionales. Al acotar el jurado a los países mejor posicionados, se busca elevar el rigor de las evaluaciones y evitar sesgos regionales en el resultado.

Este filtro garantiza que la decisión esté en manos de analistas con un amplio conocimiento del fútbol global y de las principales competiciones locales e internacionales. Al acotar el jurado a los países mejor posicionados, se busca elevar el rigor de las evaluaciones y evitar sesgos regionales en el resultado.

A la hora de emitir su votación, cada periodista debe ponderar tres criterios fundamentales en un orden claro de prioridad. El primer aspecto es el rendimiento individual del jugador y su carácter decisivo en momentos clave de la temporada. En segundo lugar, se evalúa el éxito colectivo del futbolista a través de las coronas y trofeos obtenidos tanto con su club como con su selección nacional.

Finalmente, el sentido del juego limpio (Fair Play) y la conducta intachable dentro del terreno de juego completan el perfil exigido.

El mecanismo de votación exige que cada integrante del jurado elija y ordene a diez futbolistas extraídos de la lista de 30 nominados. La confección de este listado asigna una escala fija de puntuación que otorga 15 puntos al primer lugar, 12 al segundo, 10 al tercero, y una escala descendente de 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto hasta la décima posición. Este formato premia de forma considerable al candidato posicionado en la cúspide de cada preferencia individual.

Una vez recopiladas las planillas de los 100 votantes, la organización realiza el cómputo general sumando las unidades otorgadas por cada periodista. El jugador que acumule la mayor cantidad global de puntos es proclamado ganador del trofeo. Para evitar controversias en escenarios de igualdad, el reglamento contempla criterios de desempate precisos: se adjudica el premio a quien haya acumulado más apariciones en el primer lugar; si el empate persiste, se cotejan los segundos puestos y así sucesivamente.

Todo este proceso se desarrolla bajo estrictas cláusulas de confidencialidad hasta la noche de la gala oficial. A través de este sistema de puntuación ponderada y jurado calificador, la organización busca garantizar que el galardonado sea el futbolista con mayor impacto, regularidad y méritos deportivos a lo largo de toda la campaña.