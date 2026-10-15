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Fútbol internacional

Insólito cobro de penal en una semifinal de la Concacaf genera reacciones en redes

Un jugador del Mount Pleasant tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja de su equipo y realizó el cobro de una manera particular.

Un jugador de la Concacaf ejecuta un cobro desde el punto penal.

Captura de pantalla

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

15 oct 2026 - 11:44

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El empate entre el Club Sando y Mount Pleasant en el partido de ida de las semifinales de la Concacaf estuvo marcado por una jugada insólita de Trayvone Reid, quien ejecutó un cobro desde el punto penal. 

A los 36 minutos era la oportunidad perfecta para que el Mount Pleasant ampliara su ventaja, pues ya ganaba 1-0 al Club Sando. 

Sin embargo, Red decidió realizar el cobro de una manera particular, como si fuese en cámara lenta.

El remate, evidentemente, careció de fuerza y técnica, y fue atajado por el portero Teshorne Ragoo. 

Esta jugada generó varias reacciones de usuarios en redes sociales, aunque la mayoría de ellos lo tomaron con agrado y surgieron algunos comentarios como: "Pasito a pasito suave suavecito"; "Jajajjaja para qué te traje". 

A los 56 minutos el Club Sando se encontró con el gol y logró el empate 1-1, resultado que dejó las posibilidades abiertas para definir al finalista en el partido de vuelta el próximo jueves 22 de octubre en Sabina Park, Kingston, Jamaica.

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